X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঢাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, গরমে অস্বস্তি

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৩আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৩
গড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে গরম বাড়তে পারে

ঢাকায় সকাল থেকেই গরমে অস্বস্তি বেড়েছে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা না থাকায় দিন গড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে গরম বাড়তে পারে।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। এছাড়া দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৮-১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৮৮ শতাংশ।

এদিকে শুক্রবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩৫ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৮ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত ২৪ ঘণ্টায় কোনও বৃষ্টিপাত হয়নি।

/আরকে/
বিষয়:
গরমআবহাওয়া পূর্বাভাস
সম্পর্কিত
ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, তাপমাত্রা থাকবে আগের মতোই
রাজধানীতে আজও বৃষ্টির সম্ভাবনা
৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চট্টগ্রাম-ফেনীসহ চট্টগ্রাম বিভাগের নিম্নাঞ্চলে স্বল্পমেয়াদি বন্যার শঙ্কা
সর্বশেষ খবর
গাইবান্ধায় স্কুলশিক্ষার্থীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, অভিযুক্তরা পলাতক
গাইবান্ধায় স্কুলশিক্ষার্থীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, অভিযুক্তরা পলাতক
২৪ মিনিটের অভিবাদন পেলো সেই শিশুর হৃদয়বিদারক আর্তি
২৪ মিনিটের অভিবাদন পেলো সেই শিশুর হৃদয়বিদারক আর্তি
যুক্তরাষ্ট্রের কারখানায় অভিবাসনবিরোধী অভিযান, আটকদের অধিকাংশ দ. কোরীয়
যুক্তরাষ্ট্রের কারখানায় অভিবাসনবিরোধী অভিযান, আটকদের অধিকাংশ দ. কোরীয়
অটোরিকশার সঙ্গে ধাক্কা লাগা নিয়ে হাতাহাতি-সংঘর্ষ, ‘গুলিবিদ্ধ’সহ আহত ৬
অটোরিকশার সঙ্গে ধাক্কা লাগা নিয়ে হাতাহাতি-সংঘর্ষ, ‘গুলিবিদ্ধ’সহ আহত ৬
সর্বাধিক পঠিত
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
নুরের শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ
নুরের শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ
শাহবাগে একই মঞ্চে ৩০ রাজনৈতিক দলের নেতারা
গণঅধিকার পরিষদের সংহতি সমাবেশশাহবাগে একই মঞ্চে ৩০ রাজনৈতিক দলের নেতারা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media