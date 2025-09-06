ঢাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, গরমে অস্বস্তি

ঢাকায় সকাল থেকেই গরমে অস্বস্তি বেড়েছে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা না থাকায় দিন গড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে গরম বাড়তে পারে।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। এছাড়া দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৮-১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৮৮ শতাংশ।
এদিকে শুক্রবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩৫ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৮ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত ২৪ ঘণ্টায় কোনও বৃষ্টিপাত হয়নি।