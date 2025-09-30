X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভ্যাপসা গরমে স্বস্তির বৃষ্টি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৯আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৯
মঙ্গলবার বিকালে রাজধানীতে বৃষ্টি

দিনভর ভ্যাপসা গরমের দুপুরের পর বৃষ্টি যেন স্বস্তি নিয়ে এলো। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হচ্ছে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের এই বৃষ্টি। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে হওয়া এই বৃষ্টি আগামী কয়েকদিন থেমে থেমে কিছু কিছু এলাকায় হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। 

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে রাজধানীর আকাশ ছিল পরিষ্কার। সূর্যের তাপ ছিল অনেক বেশি। ভ্যাপসা গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল রাজধানীবাসী। এই অবস্থায় হঠাৎই দুপুর-নাগাদ আকাশে মেঘ জমতে শুরু করে। এরপর বিকাল পোনে ৪টা দিকে শুরু হয় বৃষ্টি।  রাজধানীর পান্থপথ,  কলাবাগান, শুক্রাবাদ, রাজাবাজার, ধানমন্ডি,  কাওরান বাজার, গ্রিন রোডসহ অনেক এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। 

আবহাওয়া অফিস জানায়, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পূর্ব উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও  মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে।

মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার  পূর্বাভাসে বলা হয়, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

/এসএনএস/এপিএইচ/
বিষয়:
বৃষ্টির খবরআবহাওয়া পূর্বাভাস
সম্পর্কিত
লঘুচাপের প্রভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, বন্দরে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত
ভারী বৃষ্টিতে কলকাতায় বন্যা, ৮ জনের মৃত্যু
মুষলধারে বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা, পানি নামবে ধীরে ধীরে: ডিএসসিসি
সর্বশেষ খবর
রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু
রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু
অমিতাভের জন্মদিনে বিশেষ অতিথি বাপ-বেটা
অমিতাভের জন্মদিনে বিশেষ অতিথি বাপ-বেটা
ডিসেম্বরে চালু হবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র: উপদেষ্টা
ডিসেম্বরে চালু হবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র: উপদেষ্টা
নূরুল মজিদের হ্যান্ডকাফ পরানো অবস্থায় মৃত্যু, এ কেমন অমানবিকতা: মান্না
নূরুল মজিদের হ্যান্ডকাফ পরানো অবস্থায় মৃত্যু, এ কেমন অমানবিকতা: মান্না
সর্বাধিক পঠিত
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
টাঙ্গাইলে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাবাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media