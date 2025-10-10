X
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৫ আশ্বিন ১৪৩২
ঢাকায় বৃষ্টি: কোথাও হালকা, কোথাও মাঝারি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১০ অক্টোবর ২০২৫, ১২:০২আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১১
বৃষ্টি (ফাইল ছবি)

সাগরে সৃষ্টি হওয়া লঘুচাপ এবং মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছে। ঢাকায় সকাল থেকে আকাশ ছিল মেঘলা। বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু হয় বৃষ্টি। কোথাও মাঝারি আবার কোথাও ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। আগামী কয়েকদিন এইভাবে নানা অঞ্চলে বৃষ্টি হতে পারে বলে আবহাওয়া অফিস জানায়। 

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) আবহাওয়া অধিদফতর জানায়, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ বিহার, পশ্চিমবঙ্গ হয়ে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের ওপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে দুর্বল থেকে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে।

আজ সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

বিষয়:
বৃষ্টির খবরআবহাওয়া ঢাকাআবহাওয়া পূর্বাভাস
