X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঢাকায় বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
১১ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৫২আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৫২
বৃষ্টি (ফাইল ছবি)

ঢাকায় আজ বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, শনিবার (১১ অক্টোবর) সকাল ৬টায় ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ২৫ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ৯৭ শতাংশ। গতকাল রাজধানীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

অন্যদিকে, গতকাল রাতে আবহাওয়া অধিদফতর থেকে প্রকাশিত সারা দেশের সম্ভাব্য পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ সময় সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমবে, তবে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকবে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর।

/আরকে/
বিষয়:
রাজধানীবৃষ্টির খবরআবহাওয়া পূর্বাভাস
সম্পর্কিত
চারুকলার পর গেন্ডারিয়াতেও পুলিশের বাধায় বন্ধ হলো ‘শরৎ উৎসব’
ঢাকায় বৃষ্টি: কোথাও হালকা, কোথাও মাঝারি
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
সর্বশেষ খবর
মিথ বনাম বাস্তবতা: পুরুষের বুদ্ধিমত্তাই কি শ্রেষ্ঠ
মিথ বনাম বাস্তবতা: পুরুষের বুদ্ধিমত্তাই কি শ্রেষ্ঠ
সহিংসতায় থেমে যাচ্ছে কন্যাশিশুর স্বপ্ন
সহিংসতায় থেমে যাচ্ছে কন্যাশিশুর স্বপ্ন
খালেদ মাসুদ পাইলটকে রাজশাহীতে সংবর্ধনা
খালেদ মাসুদ পাইলটকে রাজশাহীতে সংবর্ধনা
চীনের ওপর অতিরিক্ত ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের
চীনের ওপর অতিরিক্ত ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের
সর্বাধিক পঠিত
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
চীনা অর্ডার বন্ধ, ধুঁকছে মার্কিন সয়াবিন চাষিরা
চীনা অর্ডার বন্ধ, ধুঁকছে মার্কিন সয়াবিন চাষিরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media