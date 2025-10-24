X
শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাগরে লঘুচাপ, রূপ নিতে পারে ঘূর্ণিঝড়ে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪৭আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪৭
সমুদ্র উপকূল (ফাইল ছবি)

দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এটি আরও ঘনীভূত হয়ে নিম্নচাপ তৈরি হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) এ তথ্য জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারগুলোকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত গভীর সাগরে বিচরণ না করতে বলেছে আবহাওয়া অধিদফতর। তবে দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর জন্য কোনও সতর্কবাণী নেই এবং কোনও সংকেত দেখাতে হবে না।

আবহাওয়া অধিদফতরে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ সময়ে সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

আজ ভোর ৬টা পর্যন্ত গেলো ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ফেনীতে; ৩৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়। সেখানকার তাপমাত্রা ২০ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

/আরকে/
বিষয়:
ঘূর্ণিঝড়আবহাওয়া পূর্বাভাস
সম্পর্কিত
কেমন থাকবে ঢাকার আবহাওয়া
রাজধানীতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি
ঢাকায় বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা
সর্বশেষ খবর
ইসরায়েলের ওপর চাপ প্রয়োগে যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশকে এরদোয়ানের আহ্বান
ইসরায়েলের ওপর চাপ প্রয়োগে যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশকে এরদোয়ানের আহ্বান
চাকরিপ্রত্যাশী প্রতিবন্ধীদের যমুনা অভিমুখে পদযাত্রায় পুলিশের বাধা
চাকরিপ্রত্যাশী প্রতিবন্ধীদের যমুনা অভিমুখে পদযাত্রায় পুলিশের বাধা
আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কোনও সুযোগ নেই: শফিকুল আলম
আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কোনও সুযোগ নেই: শফিকুল আলম
কানাডার সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা বাতিল করলেন ট্রাম্প
কানাডার সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা বাতিল করলেন ট্রাম্প
সর্বাধিক পঠিত
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
দুদিন পতনের পর স্বর্ণের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী
দুদিন পতনের পর স্বর্ণের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী
নিখোঁজের পরদিন হাওর থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ উদ্ধার
নিখোঁজের পরদিন হাওর থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ উদ্ধার
সড়কে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার দৌরাত্ম্য শেষ হবে কবে?
সড়কে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার দৌরাত্ম্য শেষ হবে কবে?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media