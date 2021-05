বৃষ্টির জন্য ত্রিপুরায় ব্যাঙের বিয়ে!

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসীরা রূপকথার নিছক গল্পের মতো অনেক ঘটনাকেই প্রথা হিসেবে মর্যাদা দিয়ে আসছেন। সম্প্রতি ত্রিপুরার এমন একটি ঘটনা আলোড়ন তুলেছে ইন্টারনেট দুনিয়ায়।

করোনাভাইরাস মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে যখন ভারত বিপর্যস্ত, তখন বৃষ্টিহীনতায় অনেকের পেটে টান পড়েছে। ব্যতিক্রম নন ত্রিপুরার চা শ্রমিকরা। চা চাষের জন্য যে অনেক পানি দরকার তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর সেই কারণেই এবার দেবতাদের রাজা ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করতে ব্যাঙের বিয়ের আয়োজন করলেন পশ্চিম ত্রিপুরার আদিবাসী চা শ্রমিকরা।

আয়োজন সব কিছুই ছিল মানুষের বিয়ের মতো। নদীতে স্নান করানো থেকে গায়ে হলুদ, নতুন জামা ও শাড়ি পরানো থেকে মালাবদল, সিঁদুর দান-সবই রয়েছে অনুষ্ঠানে। পার্থক্য কেবল একটাই এখানে পাত্র-পাত্রী মানুষ নয় ব্যাঙ।

সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া এই ভিডিওতে দেখা গেছে, গ্রামের নারীরা জড়ো হয়েছেন একটি জায়গায়। সেখানে এক নারী ধরে রেখেছেন পাত্রকে, অন্য নারীর হাতে রয়েছে পাত্রী। নতুন জামাই সেজে স্ত্রীর গলায় মালা পরাতে প্রস্তুত ব্যাঙবাবুও। যদিও মালা পরাতে সাহায্য করলেন নারীরাই।

অদ্ভুত এই প্রথা সম্পর্কে গ্রামের বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘকাল ধরেই এই প্রথা অনুসরণ করে আসছেন তারা। চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত না হলে ইন্দ্র দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হয়। আশীর্বাদস্বরূপ বৃষ্টিপাত ঘটান ইন্দ্রদেব।

গত বছরেও কর্নাটকের উডুপিতে বৃষ্টির জন্য মে মাসে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল দুটি ব্যাঙের। যদিও সে সংসার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে দুই মাসের মধ্যেই ঘাড় ধরে দুটি ব্যাঙের বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

#Watch| Frogs married off in Tripura to please rain god



Two toads were married performing all the rituals from bath in pond or river to new dresses, exchange of garlands, and applying of vermilion (sindoor). pic.twitter.com/qObo5i4qmM