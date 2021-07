১৫ হাজার বছর পুরনো ভাইরাসের সন্ধান

ইসরায়েলি কাস্টডিতে মৃত এক ফিলিস্তিনির পরিবার দাবি করেছে, কারাগারে মৃত্যুর আগে তাকে পিটিয়েছে ইসরায়েলের সেনারা। মৃত্যুর পর তার ছবি ও অপর আটক ব্যক্তিদের বক্তব্যের ভিত্তিতে এই অভিযোগ করেছে পরিবারটি। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এখবর জানিয়েছে।

২৩ জুলাই পশ্চিম জেরুজালেমে আবু ইউসুফ আল-খাতিব আল-তামিমি নামের এই ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয় কুখ্যাত মস্কাবিয়া কারাগারে। চার সন্তানের বাবা আল-তামিমি দখলকৃত পূর্ব জেরুজালেমের শুয়াফাত শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দা। কয়েক দিন আগে ট্রাফিক আইন ভঙ্গের জন্য তাকে আটক করা হয়েছিল।

তার অন্তঃস্বত্তা স্ত্রী রানা জানান, কারাগারের বন্দিরা পরিবারকে জানিয়েছেন মৃত্যুর আগে আল-তামিমিকে মারধোর করে ইসরায়েলি সেনারা।

তিনি বলেন, তার পাশের সেলের বন্দিরা জানিয়েছেন তারা আল-তামিমির আর্তনাদের শব্দ শুনেছেন। ধীরে ধীরে সেই শব্দ কমে আসে। এক পর্যায়ে তা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। কারাগারে নেওয়ার সময় তিনি সুস্থ ছিলেন, কোনও স্বাস্থ্য জটিলতা ছিল না।

মৃত্যুর পর আল-তামিমির শরীরের কয়েকটি ছবি প্রকাশিত হয়েছে। এতে তার মাথায় গভীর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, আঘাতের স্থানে সেলাই করা হয়েছে। হাঁটুতেও রক্তাক্ত ক্ষত রয়েছে। সারা শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখমের চিহ্ন রয়েছে।

