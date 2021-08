কফিন থেকে অলঙ্কার চুরির দায়ে নারী আটক

কাবুল বিমানবন্দরের কাছে রবিবার ঘটা বিস্ফোরণের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। ভিডিওটি টুইটারে প্রকাশ করেছেন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক শাফি কারিমি।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি’র পক্ষ থেকে ভিডিও ফুটেজের সত্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s