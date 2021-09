জমি পেলেই ডিএনসিসির বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প শুরু

ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ৭৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ শুক্রবার (২৪ সেপ্টেম্বর) উদযাপন করা হয়েছে। নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আখতারুজ্জামান বলেন, ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও চতুর্থ শিল্প বিল্পব উপযোগী বিশ্ববিদ্যালয় বিনির্মাণ এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণাসহ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তামুখী নানারকম কর্মপ্রয়াস গ্রহণ করেছে। অ্যালামনাই নেটওয়ার্কিং ও ইন্ড্রাস্ট্রি অ্যাকাডেমিয়া সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এসডিজি বাস্তবায়ন ও প্রচারণায় এবং এসডিজিমুখী একটি সমাজ বিনির্মাণে অনন্য অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি জাতিসংঘ থেকে ‘Jewel in the crown of the day’ স্বীকৃতি পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই অর্জন ও স্বীকৃতি ধরে রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং অ্যালামনাই নেটওয়ার্কিং অনুষঙ্গী শক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার প্রত্যাশা।’

এ সময় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এ. কে. আজাদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূঁইয়া, অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব রঞ্জন কর্মকারসহ অ্যালামনাইবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।