করোনাবিধি শিথিল, আগের রূপে ফিরলো মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববী

মক্কার পবিত্র মসজিদুল হারাম এবং মদিনার মসজিদে নববীতে সামাজিক দূরত্বের বজায় রাখার নিয় তুলে দেওয়া হয়েছে। ১৭ অক্টোবর রবিবার সকাল থেকে নতুন এই নিয়ম কার্যকর হয়েছে। ফলে করোনা শুরু হওয়ার আগের সময়ের মতো বিপুল সংখ্যক মুসল্লি দুই পবিত্র মসজিদে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছেন। আগের মতো মুসল্লিদের পদচারণায় মুখরিত হচ্ছে দুই মসজিদ।

সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার বাধ্যবাধকতা না থাকলেও পূর্ণ ডোজ টিকা নেওয়া ব্যক্তিরাই কেবল দুই মসজিদে প্রবেশের সুযোগ পাবেন। মুসল্লিদের বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক পরতে হবে। এই দুই নিয়ম মেনে মুসল্লিরা স্বাভাবিক পরিস্থিতির মতো মসজিদ দুইটিতে প্রবেশ করতে পারবেন।

সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজের নির্দেশক্রমে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এই সিদ্ধান্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আগের মতোই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এতমারনা ও তাওয়াক্কালনা অ্যাপের মাধ্যমেই পবিত্র দুই মসজিদে প্রবেশের অনুমতি নিতে হবে।

দীর্ঘ দুই বছর পর কাবা প্রাঙ্গণে নামাজ শুরুর আগে মসজিদুল হারামের ইমামকে বলতে শোনা যায়, ‘দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করুন, খালি স্থান পূরণ করুন।’ কোভিড মোকাবিলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নিয়মের কারণে দীর্ঘদিন মসজিদে এমন ঘোষণা শোনা যায়নি। সূত্র: আল জাজিরা, ইকনা।

