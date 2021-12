ভিকি-ক্যাটের বিয়ে নিয়ে মজা করলো দিল্লি পুলিশ!

গত ৯ ডিসেম্বর বেশ গোপনীয়ভাবে শুভ কাজটি সারলেন ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ। এটা এতটাই নিপুণভাবে সমাপ্ত হলো যে, বিয়ের আগমূর্হতেও বাইরের কেউ শতভাগ নিশ্চিত করে বলতে পারেনি, আদৌ তারা বিয়ে করছেন! ছিল না কোনও শক্তিশালী সূত্রও। ফাঁস হয়নি- বিয়েকার্ড, মেনুপত্র বা হল বুকিং রশিদ।

বিষয়টি এতটাই নিচ্ছিদ্র ছিল যে, তা নিয়ে টুইট করলো খোদ ভারতীয় পুলিশ!

Hello people,



Keep your passwords as secure as #VicKat wedding.