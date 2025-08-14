X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
আমদানি নীতিমালা সহজীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাস্টার সার্কুলার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৪ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৭আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৭
বাংলাদেশ ব্যাংক (ফাইল ছবি)

বাংলাদেশ ব্যাংক আমদানি-সংক্রান্ত বিদ্যমান সব নির্দেশনা একত্র করে নতুন একটি মাস্টার সার্কুলার জারি করেছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) প্রকাশিত এ সার্কুলার আগামী এক বছর কার্যকর থাকবে।

নতুন নির্দেশনায় এলসি (লেটার অব ক্রেডিট), রেমিট্যান্স, ক্রয়চুক্তির আওতায় আমদানি, সরবরাহকারী ও ক্রেতার ঋণ, সফটওয়্যারের ই-ডেলিভারি, বৈদেশিক মুদ্রায় অভ্যন্তরীণ এলসি, ইপিজেড ও অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও গয়নার আমদানিসহ নানা বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এর আগে গত মাসে রফতানি খাতে একই ধরনের মাস্টার সার্কুলার জারি করেছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আমদানি খাতে এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট মহল। তাদের মতে, এতে আমদানিকারক ও ব্যাংকের জন্য নীতিমালা বোঝা সহজ হবে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে দেশের নীতিমালার সামঞ্জস্য বৃদ্ধি পাবে।

ব্যবসায়ীরা আশা করছেন, ভবিষ্যতে বৈদেশিক ঋণ, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ, বিদেশে বিনিয়োগ ও বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও এ ধরনের মাস্টার সার্কুলার প্রণয়ন করা হলে বৈদেশিক লেনদেন আরও স্বচ্ছ ও সহজ হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
