মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলো কর্মকর্তারা 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০৯আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০৯
বিএফআইইউ প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলাম

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটির সচেতন ও দেশপ্রেমিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি অংশ।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। 

এতে বলা হয়, বিএফআইইউ প্রধানের একাধিক আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যা রাষ্ট্রীয় ও প্রতিষ্ঠানগত ভাবমূর্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। পাশাপাশি বিতর্কিত পরিবহন ব্যবসায়ী খন্দকার এনায়েত উল্লাহর ফ্রিজ করা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ১৯ কোটি টাকা অবৈধভাবে উত্তোলনের সুযোগ প্রদানের অভিযোগও দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) নজরে এসেছে।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, গভর্নরের নেতৃত্বে গঠিত সার্চ কমিটির তালিকায় না থাকা সত্ত্বেও শাহীনুল ইসলামকে বিএফআইইউ-এর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, যা দুঃখজনক।

এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দুটি দাবি জানিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে—

১। এএফএম শাহীনুল ইসলামকে অবিলম্বে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো এবং তার বিরুদ্ধে জরুরি ভিত্তিতে তদন্ত পরিচালনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

২। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আগে রাজনৈতিক ও দলীয় বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংকে যেসব নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বলেন, দেশের আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা ও জনগণের আস্থা রক্ষার্থে এ দাবিগুলো দ্রুত বিবেচনায় নেওয়া জরুরি।

/জিএম/এমকেএইচ/
বিষয়:
বাংলাদেশ ব্যাংকগভর্নরবিএফআইইউ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
