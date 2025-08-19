X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে জোর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৩আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৩
মতিঝিলে এফবিসিসিআই কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়

বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার সম্প্রসারণ ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার নিয়ে আলোচনা হয়েছে দ্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এবং মার্কিন কমার্শিয়াল কাউন্সেলরের মধ্যে।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাজধানীর মতিঝিলে এফবিসিসিআই কার্যালয়ে সংগঠনটির প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের কমার্শিয়াল কাউন্সেলর (বাণিজ্য বিভাগ) পল জি ফ্রস্ট।

বৈঠকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাককে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বড় বাজার হিসেবে উল্লেখ করে হাফিজুর রহমান বলেন, ‘বাণিজ্য সম্ভাবনা ও সাপ্লাই চেইনের সুবিধা কাজে লাগাতে এখনই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের উপযুক্ত সময়।’ পাশাপাশি, সম্প্রতি বাংলাদেশি পণ্যের ওপর থেকে পাল্টা শুল্ক হ্রাস করায় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

অন্যদিকে, পল জি ফ্রস্ট দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্পর্ক ও নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আসন্ন যুক্তরাষ্ট্রের ইনভেস্টমেন্ট সামিটে বাংলাদেশি উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য উন্নয়নের পাশাপাশি পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক আরও জোরদারের প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের মহাসচিব মো. আলমগীর, আন্তর্জাতিক বিষয়ক উইং প্রধান মো. জাফর ইকবাল এনডিসি এবং সেইফটি কাউন্সিলের প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবু নাঈম মো. শহীদউল্লাহ।

বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রএফবিসিসিআই
নির্বাচনের কোনও বিকল্প নেই, ঢাকায় পৌঁছে মির্জা ফখরুল
প্রবাসীদের ভোটার কার্যক্রম দেখতে কানাডা যাচ্ছেন সিইসি
পাবনা জেলা স্কুলের ১৭৫ বছরপূর্তি উৎসব, সাবেক ছাত্র সমিতির প্রস্তুতি শুরু
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে নতুন সচিব
১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র ঐক্যজোট প্যানেল
