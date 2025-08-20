এনবিআরের আরও তিন কর্মকর্তার বদলি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ ক্যাডারের তিন কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়ন করেছে। বুধবার (২০ আগস্ট) এনবিআরের কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১ শাখা থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী—
উপ কমিশনার এইচ এম আহসানুল কবীরকে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট ঢাকা (উত্তর) থেকে বদলি করে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)-এ পদায়ন করা হয়েছে।
সহকারী কমিশনার দিবাকর হালদারকে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট চট্টগ্রাম থেকে বদলি করে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রামে পদায়ন করা হয়েছে।
সহকারী কমিশনার (চলতি দায়িত্ব) আকছির উদ্দিন মোল্ল্যাকে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট চট্টগ্রাম থেকে বদলি করে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট রাজশাহীতে পদায়ন করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
এছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবমুক্তি ও যোগদানের কপি এনবিআরের কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১ শাখায় পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।