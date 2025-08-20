X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এনবিআরের আরও তিন কর্মকর্তার বদলি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৪আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৪
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ ক্যাডারের তিন কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়ন করেছে। বুধবার (২০ আগস্ট) এনবিআরের কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১ শাখা থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী—

উপ কমিশনার এইচ এম আহসানুল কবীরকে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট ঢাকা (উত্তর) থেকে বদলি করে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)-এ পদায়ন করা হয়েছে।

সহকারী কমিশনার দিবাকর হালদারকে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট চট্টগ্রাম থেকে বদলি করে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রামে পদায়ন করা হয়েছে।

সহকারী কমিশনার (চলতি দায়িত্ব) আকছির উদ্দিন মোল্ল্যাকে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট চট্টগ্রাম থেকে বদলি করে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট রাজশাহীতে পদায়ন করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবমুক্তি ও যোগদানের কপি এনবিআরের কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১ শাখায় পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

/জিএম/আরআইজে/
বিষয়:
এনবিআররাজস্ববদলি
সম্পর্কিত
ভূমি আপিল বোর্ডে নতুন চেয়ারম্যান
জুলাই মাসে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি ২৪ শতাংশ
এবার এনবিআরের ৪১ অতিরিক্ত কর কমিশনারের বদলি
সর্বশেষ খবর
বাঁহাতি অলরাউন্ডার সাকিবকে নিয়ে বাংলাদেশে আসছে নেদ্যারল্যান্ডস
বাঁহাতি অলরাউন্ডার সাকিবকে নিয়ে বাংলাদেশে আসছে নেদ্যারল্যান্ডস
ওষুধ কিনতে এসে আটক নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা
ওষুধ কিনতে এসে আটক নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা
ফার্মেসি ও সার বিক্রেতাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
ফার্মেসি ও সার বিক্রেতাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
অস্ট্রেলিয়াকে বিধ্বস্ত করে শীর্ষে ফিরলেন মহারাজ
অস্ট্রেলিয়াকে বিধ্বস্ত করে শীর্ষে ফিরলেন মহারাজ
সর্বাধিক পঠিত
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
বিএনপি নেতার অডিও ফাঁস‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media