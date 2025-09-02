X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৪আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৪
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক

পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ প্রক্রিয়ার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের সঙ্গে বৈঠকে এ সমর্থনের কথা জানান ব্যাংকটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। বৈঠকে ডেপুটি গভর্নর ড. কবির আহমেদসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক ধারাবাহিকভাবে পাঁচটি ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠক করছে। এর অংশ হিসেবে আজ ছিল তৃতীয় দিনের আলোচনা। আগামীকাল বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ইউনিয়ন ব্যাংক এবং বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। তবে এক্সিম ও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত বৈঠক গভর্নরের অসুস্থতার কারণে স্থগিত হয়েছে। পরে নতুন তারিখ জানাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

বৈঠক শেষে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান বলেন, ‘বাংলাদেশ ব্যাংক যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার সঙ্গে আমাদের কোনও দ্বিমত নেই। আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থা নেবে।’

তিনি আরও জানান, ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক থেকে এস আলম গ্রুপ বেনামি ঋণের মাধ্যমে প্রায় ৩৮ হাজার কোটি টাকা নিয়েছে। নিজের নামে ঋণ গ্রহণের সুযোগ না থাকায় বেনামি হিসাবে এ অর্থ তোলা হয়। এসব ঋণের অর্থ ফেরত না আসায় ব্যাংক গভীর সংকটে পড়েছে।

/জিএম/আরআইজে/
বিষয়:
ব্যাংকের খবরবাংলাদেশ ব্যাংক
সম্পর্কিত
আগস্টে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৯ শতাংশ
বাংলাদেশ ব্যাংকের গম-ভুট্টা পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পের মেয়াদ বাড়লো
শেয়ার বাজারে গিয়ে ধরা খেলো ৩১ ব্যাংক
সর্বশেষ খবর
আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ছাড়ালো ১১০০
আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ছাড়ালো ১১০০
ফেসবুক অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা বাড়ানোর ৯টি কার্যকর ট্রিকস
ফেসবুক অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা বাড়ানোর ৯টি কার্যকর ট্রিকস
৩০ অক্টোবরের মধ্যে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুতের নির্দেশ ইসির
৩০ অক্টোবরের মধ্যে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুতের নির্দেশ ইসির
আসিফ নজরুলের সঙ্গে জাপানিজ পার্লামেন্টারিয়ান লীগের প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ
আসিফ নজরুলের সঙ্গে জাপানিজ পার্লামেন্টারিয়ান লীগের প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ
সর্বাধিক পঠিত
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
সহকারী কর কমিশনার জান্নাতুল ফেরদৌস মিতু বরখাস্ত
সহকারী কর কমিশনার জান্নাতুল ফেরদৌস মিতু বরখাস্ত
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media