বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
একীভূতকরণে সম্মতি দিলো ইউনিয়ন ব্যাংক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৩আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৭
ইউনিয়ন ব্যাংক

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের পর এবার একীভূতকরণ উদ্যোগে সম্মতি জানিয়েছে ইউনিয়ন ব্যাংক। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত জানায় ব্যাংকটি।

সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন। এ সময় চার ডেপুটি গভর্নর, রেজল্যুশন বিভাগের কর্মকর্তারা, ইউনিয়ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান এম ফরিদ উদ্দীন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হুমায়ন কবির উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে চেয়ারম্যান এম ফরিদ উদ্দীন বলেন, ‘আমানতকারীরা টাকা তুলতে আসছেন, কিন্তু আমরা দিতে পারছি না। যত দ্রুত এসব ব্যাংক নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে, ততই সবার জন্য ভালো। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো একীভূত, পুনর্গঠন বা অন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।’

তিনি আরও জানান, ইউনিয়ন ব্যাংক থেকে প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা এস আলম গ্রুপ নিয়ে গেছে। যাদের নামে ঋণ নেওয়া হয়েছে, তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দিতে ব্যাংকটি মারাত্মক সমস্যায় পড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের একীভূতকরণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আজ বিকালে এক্সিম ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠক হবে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকালে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক এবং বিকালে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠক নির্ধারিত আছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
