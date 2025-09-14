‘তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে এনবিআরের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে’

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে এনবিআরের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রহমান খান।
রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) এনবিআর কার্যালয়ে চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খানের সঙ্গে (এন্টি টোবাকো মিডিয়া এ্যলায়েন্স) আত্মা এবং বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (প্রগতির জন্য জ্ঞান) প্রজ্ঞা’র একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করতে গেলে তাদের এ আশ্বাস দেন। প্রজ্ঞা থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রজ্ঞা জানিয়েছে, দেশে তামাকজনিত রোগে প্রতিদিন ৪৪২ জন মানুষ মারা যায়। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে যত বিলম্ব হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। তাই দ্রুত আইন সংশোধনে এনবিআরের সহযোগিতা চেয়েছে আত্মা এবং প্রজ্ঞা।
সাক্ষাৎকালে এনবিআর চেয়ারম্যানকে জানানো হয়, তামাকখাত দ্রব্য থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যুও অসুস্থতায় যে আর্থিক ক্ষতি হয় তার পরিমাণ অনেক বেশি। এই পরিপ্রেক্ষিতে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। সুতরাং আইনের খসড়া সংশোধনীটি দ্রুত পাস করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য এনবিআর চেয়ারম্যানের প্রতি আহ্বান জানান আত্মা ও প্রজ্ঞা’র প্রতিনিধিরা।
এ সময় এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বলেন, ‘আইন সংশোধনে আমাদের সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।’
এনবিআর চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন আত্মা’র আহ্বায়ক মতুর্জা হায়দার লিটন, সহ-আহ্বায়ক নাদিরা কিরণ ও মিজান চৌধুরী এবং প্রজ্ঞা’র মেহেদী হাসান।