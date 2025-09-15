আড়াই লাখ টাকার কৃষি ঋণে লাগবে না সিআইবি চার্জ

বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষণা করেছে, কৃষি ও পল্লিঋণের ক্ষেত্রে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণে কোনও ধরনের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) চার্জ আর নেওয়া হবে না। অর্থাৎ, ব্যাংক ও নেটওয়ার্কের নিজস্ব ব্যবস্থায় কৃষি ঋণ প্রদানের সময় গ্রাহককে সিআইবি রিপোর্টের ফি দিতে হবে না।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) কৃষিঋণ বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, আগে ব্যাংকগুলোকে চার্জ মওকুফের সুযোগ দেওয়া হলেও কিছু প্রতিষ্ঠান তা ঠিকমতো অনুসরণ করেনি। পরে কৃষিঋণ ঘোষণার পর কিছু ব্যাংক চার্জ আদায়ের জন্য আবেদন করলেও, নতুন প্রজ্ঞাপনে আগের সিদ্ধান্তকে বহাল রেখে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ২ লাখ ৫০ হাজার টাকার নিচে কৃষি ঋণে শুধু নির্ধারিত সুদ ছাড়া আর কোনও চার্জ, প্রসেসিং ফি বা মনিটরিং ফি নেওয়া যাবে না।
বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষকদের ঋণপ্রাপ্তি আরও সহজ ও সুবিধাজনক করা।
উল্লেখ্য, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি ও পল্লি খাতে ৩৯ হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এর মধ্যে নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিতরণ করা যেকোনও ঋণের জন্য সিআইবি রিপোর্ট বাধ্যতামূলক হলেও, ২ লাখ ৫০ হাজার টাকার নিচে ঋণে চার্জ মওকুফ থাকবে।