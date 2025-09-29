X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টিসিবির পণ্য তালিকায় যুক্ত হচ্ছে চা-লবণ-সাবান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪২আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪২
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সভা

আগামী নভেম্বর মাস থেকে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) পণ্য তালিকায় নতুন পাঁচটি পণ্য যুক্ত হচ্ছে। এগুলো হলো চা, লবণ, ডিটারজেন্ট ও দুই ধরনের সাবান।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে টিসিবির উপকারভোগী নির্বাচন ও সক্রিয়করণ বিষয়ক এক সভায় একথা জানান বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

টিসিবির কার্যক্রম পরিচালনায় সরকার বছরে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা ভরতুকি দিয়ে থাকে। এতে বাজারের চাহিদা ও সরবরাহে সমতা তৈরি হয় উল্লেখ করে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘টিসিবির চলমান বিক্রয় কার্যক্রমে নতুন পাঁচটি পণ্য দরিদ্র মানুষকে আরেকটু স্বস্তি দেবে। একইসঙ্গে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ভূমিকা রাখবে।’

উপদেষ্টা জানান, সরকার টিসিবির কার্যক্রম গতিশীল করতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

তিনি বলেন, ‘প্রকৃত উপকারভোগীর কাছে টিসিবির স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড পৌঁছাক এটা আমার প্রত্যাশা। কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে তার পরিচয় হোক সে দরিদ্র - অসহায় মানুষ, সরকারের সহযোগিতা তার প্রাপ্য।’

আগামী এক মাসের মধ্যে সিটি করপোরেশনসহ সারাদেশে উপকারভোগী নির্বাচন ও কার্ড সক্রিয়করণে দৃশ্যমান অগ্রগতি নিশ্চিত করার আহবান জানান তিনি।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন, গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক, ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসাররা সভায় অংশ নেন।

সভায় বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘সঠিক উপকারভোগী নির্বাচনে শনাক্তকরণ মূল সমস্যা হিসেবে সামনে আসছে। এর পাশাপাশি সিটি করপোরেশনের কার্যক্রমে গতি কিছুটা কম। সমস্যা যেহেতু চিহ্নিত হয়েছে আশা করি দ্রুতই কাজটি সম্পন্ন হবে।’

সভায় টিসিবির স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের সর্বশেষ তথ্য অবহিত করা হয়। এতে বলা হয় বর্তমানে মোট সক্রিয় কার্ডের সংখ্যা ৬০ লাখ ৩৪ হাজার ৩১৬টি। সক্রিয়করণে অপেক্ষমান কার্ডের সংখ্যা ৩ লাখ ৩৯ হাজার ৪৫৪।

/এসআই/এম/
বিষয়:
টিসিবিনিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারবাণিজ্য উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
মানবপাচারের বিরুদ্ধে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
‘অন্তর্বর্তী সরকার পতিত সরকারের ছেঁড়া জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করছে’
তথ্য অধিকার কমিশন গঠন না হওয়ায় টিআইবির ক্ষোভ
সর্বশেষ খবর
দেশে নিহতদের এশিয়া কাপের ম্যাচ ফি দান করেছেন সূর্য, একই পথে পিসিবি
দেশে নিহতদের এশিয়া কাপের ম্যাচ ফি দান করেছেন সূর্য, একই পথে পিসিবি
ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানির সুযোগ
ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানির সুযোগ
১০ লাখ মামলার জটের চাপে ভারতের আদালত
১০ লাখ মামলার জটের চাপে ভারতের আদালত
ঢামেকে মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দির মৃত্যু
ঢামেকে মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দির মৃত্যু
সর্বাধিক পঠিত
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া অর্থ-সম্পদেও এবার কর বসছে
শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া অর্থ-সম্পদেও এবার কর বসছে
পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে কী হচ্ছে
পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে কী হচ্ছে
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media