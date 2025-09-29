আগামীকাল বন্ধ থাকবে দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান

দুর্গাপূজা উপলক্ষে আগামীকাল মঙ্গলবার সারা দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)।
বাজুস জানায়, প্রতিবছরের মতো এবারও শারদীয় দুর্গাপূজার অষ্টমী তিথিতে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে সব জুয়েলারি দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে ওই দিন কোনো জুয়েলারি দোকানে কেনাবেচা হবে না।
এর আগে গত শনিবার স্বর্ণের নতুন দর নির্ধারণ করে বাজুস। ঘোষিত দরে ভালো মানের (হলমার্ক করা) ২২ ক্যারেট স্বর্ণ বিক্রি হচ্ছে প্রতি ভরি ১ লাখ ৯২ হাজার ৯৬৯ টাকা দরে। এছাড়া ২১ ক্যারেট স্বর্ণের ভরি ১ লাখ ৮৪ হাজার ১৯৮ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৫৭ হাজার ৮৮৪ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির স্বর্ণের ভরি ১ লাখ ৩১ হাজার ৪৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়।
এদিকে বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দাম এখন বেশ চড়া। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম ওঠা-নামার প্রভাব পড়েছে দেশের বাজারেও। গত ২৩ সেপ্টেম্বর দেশে স্বর্ণের ভরি মূল্য বেড়ে দাঁড়ায় ১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৫৯ টাকা, যা ছিল এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এরপর সামান্য কমলেও দাম এখনও তুলনামূলক উঁচুতেই রয়েছে।