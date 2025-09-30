X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
দুর্গাপূজার ছুটিতেও চলবে আমদানি-রফতানি কার্যক্রম

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪৫আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪৫
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)

আসন্ন দুর্গাপূজার সরকারি ছুটিতেও দেশের আমদানি-রফতানি কার্যক্রম চলমান থাকবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে এ বিষয়ে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

রাজস্ব ভবন থেকে মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ১ ও ২ অক্টোবর দুর্গাপূজার সরকারি ছুটির দিনগুলোতে কাস্টমস হাউস ও স্টেশনগুলোতে সীমিত আকারে কার্যক্রম চালু থাকবে। এর মাধ্যমে দেশের আমদানি-রফতানি বাণিজ্য নিরবচ্ছিন্ন রাখা হবে।

এনবিআরের দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: নীতি) রেজাউল করিম সই করা এ প্রজ্ঞাপন কাস্টমস হাউস ঢাকা, চট্টগ্রাম, বেনাপোল, মোংলা, পানগাঁও, আইসিডি কমলাপুরসহ সংশ্লিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটগুলোতে পাঠানো হয়েছে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে চিঠি দিয়ে সংশ্লিষ্ট সব বাণিজ্যিক ব্যাংককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়েছে। একইসঙ্গে ব্যবসায়ী সংগঠন এফবিসিসিআই, ফরেন চেম্বার, ঢাকা চেম্বার, চট্টগ্রাম চেম্বার, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স, শিপিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ও ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো অ্যাসোসিয়েশনকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে।

এনবিআরের কর্মকর্তারা জানান, প্রতিবছর দুর্গাপূজার ছুটির সময় আমদানি-রফতানির স্বাভাবিক প্রবাহ যেন ব্যাহত না হয়, সেজন্য সীমিত পরিসরে হলেও কার্যক্রম চালু রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এতে রফতানি আদেশ বাস্তবায়ন ও আমদানিকৃত পণ্য দ্রুত ছাড় করতে সুবিধা হবে।

বিষয়:
এনবিআরদুর্গাপূজা
