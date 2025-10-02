X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দেশে এডিবির প্রথম টেকসই ঋণ পেলো এনভয় টেক্সটাইল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৪আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৬
এডিবি ও এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেডের লোগো

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ‘সাসটেইনেবিলিটি লিঙ্কড লোন’ বা টেকসই ঋণ প্রদান করেছে। এই সুবিধা পেয়েছে দেশের ডেনিম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেড। 

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) এডিবির ঢাকা কার্যালয় থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, এনভয়ের সঙ্গে এডিবির ৩ কোটি মার্কিন ডলারের ঋণচুক্তি সই হয়েছে। এটি ২০২২ সালে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে হওয়া টেক্সটাইল উৎপাদন প্রকল্পের ধারাবাহিক অংশ। বাংলাদেশে এই প্রথম এডিবি কোনও শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে টেকসই ঋণ দিলো।

এ ঋণ হবে কর্মক্ষমতা-ভিত্তিক, যেখানে পূর্বনির্ধারিত পরিবেশগত ও টেকসই সূচক পূরণের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে। এনভয়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রয়েছে—কারখানার ছাদে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো এবং গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস করা।

প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে ময়মনসিংহের ভালুকার জামিরদিয়ায় এনভয়ের কারখানায় নতুন সুতা উৎপাদন ইউনিট নির্মাণ করা হবে। নতুন এই ইউনিটটি হবে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ও জ্বালানি সাশ্রয়ী। এতে বছরে ৪ হাজার ৫৫০ টন সুতা উৎপাদন করা যাবে, যা মূলত এনভয়ের নিজস্ব ডেনিম কাপড় উৎপাদনে ব্যবহৃত হবে। পাশাপাশি, কারখানায় ৩ দশমিক ৫ মেগাওয়াটপিক ক্ষমতাসম্পন্ন রুফটপ সোলার প্যানেল স্থাপন এবং স্বল্পমেয়াদি স্থানীয় কার্যকরী মূলধন ঋণ পুনঃঅর্থায়নেও এ অর্থ ব্যবহার করা হবে।

বাংলাদেশে এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর হো ইউন জং বলেন, ‘তৈরি পোশাকশিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। এনভয় দেশের অন্যতম শীর্ষ ডেনিম উৎপাদক। এডিবির প্রথম টেকসই ঋণ দিয়ে এনভয়কে সহায়তা করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই অংশীদারত্ব পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন ও আধুনিকায়নে নতুন মানদণ্ড তৈরি করবে।’

এনভয় টেক্সটাইলসের চেয়ারম্যান কুতুবউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘এডিবির অব্যাহত সহায়তা আমাদের টেকসই প্রবৃদ্ধি ও উদ্ভাবনের প্রতি অঙ্গীকারকে আরও শক্তিশালী করেছে। এই ঋণ উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানো, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ এবং পরিবেশগত প্রভাব হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’

বর্তমানে এনভয় টেক্সটাইলস বছরে প্রায় ৫ কোটি ৪০ লাখ গজ ডেনিম কাপড় উৎপাদন করে, যা দেশের মোট উৎপাদনের প্রায় ১০ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটির কারখানা বিশ্বের প্রথম প্লাটিনাম এলইইডি সার্টিফায়েড ডেনিম উৎপাদন সুবিধা, যা স্বীকৃতি দিয়েছে মার্কিন গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল।

এডিবি এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অন্যতম শীর্ষ উন্নয়ন অংশীদার, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধির লক্ষে উদ্ভাবনী আর্থিক সহায়তা ও কৌশলগত অংশীদারত্বের মাধ্যমে কাজ করে।

/জিএম/এমকেএইচ/
বিষয়:
তৈরি পোশাক শিল্পএডিবি
সম্পর্কিত
চলতি অর্থবছরে ৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস এডিবির
‘ওরা পোশাক শ্রমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী’
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: এক বছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
সর্বশেষ খবর
বিশ্ব বসতি দিবস সোমবার
বিশ্ব বসতি দিবস সোমবার
চোখের জলে প্রতিমা বিসর্জন, শেষ হলো শারদীয় দুর্গাপূজা
চোখের জলে প্রতিমা বিসর্জন, শেষ হলো শারদীয় দুর্গাপূজা
বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে কুয়াকাটা সৈকতে গোসলে নেমেছেন পর্যটকরা
বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে কুয়াকাটা সৈকতে গোসলে নেমেছেন পর্যটকরা
যুক্তরাজ্যে সিনাগগে ছুরিকাঘাতে নিহত ২, পুলিশের গুলিতে হামলাকারীর মৃত্যু
যুক্তরাজ্যে সিনাগগে ছুরিকাঘাতে নিহত ২, পুলিশের গুলিতে হামলাকারীর মৃত্যু
সর্বাধিক পঠিত
সবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনসবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
সাবেক এমপি নুর উদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে আবারও অগ্নিসংযোগ, জিনিসপত্র লুট
সাবেক এমপি নুর উদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে আবারও অগ্নিসংযোগ, জিনিসপত্র লুট
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
ইসরায়েলি যুদ্ধজাহাজের বিরুদ্ধে সুমুদ ফ্লোটিলার নৌযান ঘিরে ফেলার অভিযোগ
ইসরায়েলি যুদ্ধজাহাজের বিরুদ্ধে সুমুদ ফ্লোটিলার নৌযান ঘিরে ফেলার অভিযোগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media