এসএমই খাতে ১০ কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছে এডিবি

দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বাংলাদেশকে ১০ কোটি মার্কিন ডলার (প্রায় ১ হাজার ২১৭ কোটি টাকা) ঋণ দিচ্ছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) ঢাকায় এডিবি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে এই ঋণচুক্তি সই হয়।
সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী এবং এডিবির পক্ষে সংস্থাটির বাংলাদেশে কান্ট্রি ডিরেক্টর হোয়ে ইউন জিয়ং চুক্তিতে সই করেন। এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংক ও এডিবির মধ্যেও একটি প্রকল্প চুক্তি সম্পন্ন হয়, যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক এস এম আব্দুল হাকিম স্বাক্ষর করেন।
ইআরডির পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, দ্বিতীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পের (এসএমইডিপি-২) আওতায় এই ঋণ দেওয়া হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০৩০ সালের মার্চ পর্যন্ত। এডিবির এই ঋণ নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ‘কম সুদে’ দেওয়া হচ্ছে। এতে পাঁচ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ মোট ২৫ বছরে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। বার্ষিক সুদের হার নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ২ শতাংশ।
প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো— ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এলাকার বাইরে অবস্থিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণসহ আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা। এর মাধ্যমে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের বিকাশ ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্যে সহায়তা করবে সরকার।
উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের নভেম্বরে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাতের উন্নয়নে এডিবির সহায়তায় ২৪ কোটি ডলারের একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়। সে সময় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ওই তহবিল থেকে ২ শতাংশ সুদে ঋণ নিয়ে উদ্যোক্তাদের ৬ শতাংশ সুদে ঋণ প্রদান করেছিল। তখনও ঢাকার বাইরে সুবিধাবঞ্চিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা এই প্রকল্পের আওতায় ঋণ সুবিধা পান। নতুন এই ঋণচুক্তি বাস্তবায়িত হলে এসএমই খাতের উন্নয়নে আরও গতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।