X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাংলাদেশ-চায়না চেম্বারের সভাপতি খোরশেদ আলম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৪২আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৪২
মোহা. খোরশেদ আলম

বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মোহা. খোরশেদ আলম। তিনি লিটল গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইন্টিমেট ইন্টারন্যাশনালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) পরিচালক।

সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এক্সটল (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জামিলুর রহমান।

বিসিসিসিআইয়ের তিন জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন চায়না গোল্ডভিউ রিসোর্স কোম্পানির এমডি হান জিংচাও, ইনভেস্টরস সার্ভিস কোম্পানির চেয়ারম্যান এ জেড এম আজিজুর রহমান এবং শ্লিড প্রো ইন্টিগ্রেটেড সিকিউরিটির এমডি জি এম কামরুল ইসলাম।

চার সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন ইউনিভেঞ্চারস লিমিটেডের এমডি মোহা. হাফিজুর রহমান খান, হুইসিদা ইন্টারন্যাশনাল বিডির এমডি চাও চোংচোং, এআরকে কনসালট্যান্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এমডি খন্দকার আতিকুর রহমান এবং এমথ্রি গ্রুপের স্বত্বাধিকারী মাসুদ আলী খান।

নাজিবা বিজনেস সলিউশনসের চেয়ারপারসন নাসিমা জাহান বিজলী যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।

২৪ সদস্যের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গত বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। এর আগে ৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মোহা. খোরশেদ আলমের নেতৃত্বাধীন প্যানেল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়।

বিসিসিসিআই এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও সংগঠনের প্রশাসক নারগিস মুরশিদা নতুন কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। গত মার্চে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তাকে প্রশাসকের দায়িত্ব দিয়েছিল।

পরিচালক পদে নির্বাচিত হয়েছেন—ফারহান আহমেদ খান (স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড), তালুকদার মো. জাকারিয়া হোসেন (ইউনিয়ন ইনস্যুরেন্স), মোহাম্মদ সাজ্জাদ উন নেওয়াজ (ব্লুবেরি করপোরেশন), জিন্নাতুল ইসলাম (হেবেই উইলসন টেক্সটাইল), মোহাম্মদ আমানুর রহমান (ডাইসিন-কেম ইন্ডাস্ট্রিজ), মোহাম্মদ আবদুল্লাহ জাবের (জাবের অ্যান্ড জুবায়ের ফেব্রিকস), সেলিমুজ্জামান মোল্লা (এস এস ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল), সান পিন (এস এল ইনোভেটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ), এ টি এম আলতাফ হোসেন (সেফসি বাংলাদেশ), মো. কামরুজ্জামান (ট্রানস টিম), মো. রাকিবুল হক (হুলং ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানি), মোহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আজাদ (মার্স শিপিং অ্যান্ড লজিস্টিকস), আসিফ হক (সিনোক সেলিং টেকনোলজি) এবং এস এম মুস্তফা জালাল (ট্রায়াম্ফ অ্যাগ্রো)।

বিসিসিসিআই আশা করছে, নতুন নেতৃত্বে বাংলাদেশ-চীন বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও সম্প্রসারিত হবে এবং দুই দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্যকর অংশীদারত্ব গড়ে উঠবে।

/জিএম/এমকেএইচ/
বিষয়:
বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কবাণিজ্য মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর, চীন ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের শুভেচ্ছা বিনিময়
চাল-সয়াবিন তেলে অস্থির হতে পারে নিত্যপণ্যের বাজার
সর্বশেষ খবর
ফার্মগেট-রাজাবাজারে পৃথক ককটেল বিস্ফোরণ, গ্রেফতার ১
ফার্মগেট-রাজাবাজারে পৃথক ককটেল বিস্ফোরণ, গ্রেফতার ১
শিশুটিকে ধর্ষণের পর হত্যা করে জঙ্গলে ফেলে যায় সোহাগ, আদালতে স্বীকারোক্তি
শিশুটিকে ধর্ষণের পর হত্যা করে জঙ্গলে ফেলে যায় সোহাগ, আদালতে স্বীকারোক্তি
প্রধান উপদেষ্টার সফরে ইতালিতে অভিবাসন নিয়ে জটিলতা কাটবে?
প্রধান উপদেষ্টার সফরে ইতালিতে অভিবাসন নিয়ে জটিলতা কাটবে?
যেদিন গায়েহলুদের কথা ছিল সেদিন কলেজছাত্রীর দাফন
যেদিন গায়েহলুদের কথা ছিল সেদিন কলেজছাত্রীর দাফন
সর্বাধিক পঠিত
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media