পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান

সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৩৪আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৩৪
পাঁচটি ইসলামী ব্যাংক একীভূতকরণের প্রক্রিয়া নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো গুজবকে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে জানিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় বলেছে, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে—এমন দাবি সম্পূর্ণ অসত্য।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) এক সরকারি বিবৃতিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা গাজী তৌহিদুল ইসলাম এই তথ্য জানান।

তিনি জানান, পাঁচটি ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগকারীদের ক্ষতির আশঙ্কা তুলে একটি স্বার্থান্বেষী মহল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়াচ্ছে। বিষয়টি সরকারের নজরে এসেছে। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়—এমন কোনও সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেনি। বরং ব্যাংক একীভূতকরণের প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা নিশ্চিত করতে বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে।

অর্থ মন্ত্রণালয় এই ধরনের বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য প্রচারের বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে।

