বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
অগ্নিনিরাপত্তা মানতে হবে কঠোরভাবে: ঢাকা চেম্বার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৫৫আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৫৫
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)

রাজধানীর মিরপুরে রূপনগরের শিয়ালবাড়ি এলাকায় রাসায়নিক গুদাম ও ওয়াশিং প্ল্যান্টে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও উদ্বেগ জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা রোধে শিল্পকারখানা থেকে শুরু করে বাসাবাড়ি পর্যন্ত অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে ব্যবসায়ীদের এই শীর্ষ সংগঠন।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদ বলেন, ‘শিল্পকারখানায় অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনা রোধে ভবন নির্মাণের সময় অগ্নিনিরাপত্তার মান ও নিয়ম-কানুন কঠোরভাবে অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি।’

তিনি আরও বলেন, ‘সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর নজরদারি না থাকলে ভবিষ্যতেও এমন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, যা দেশের শিল্পোন্নয়ন ও বিনিয়োগ পরিবেশকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে।’

চেম্বার সভাপতি এ ঘটনায় নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। আহতদের দ্রুত চিকিৎসা ও সুস্থতা কামনা করে যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিতে সরকারকে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের আহ্বান জানান তিনি।

ডিসিসিআই আরও জানায়, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা কেবল শিল্পাঞ্চল বা গুদামে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রতিটি আবাসিক ভবনেও বাধ্যতামূলক করা উচিত। জনগণের জানমাল সুরক্ষায় অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও আধুনিক সরঞ্জাম স্থাপন এখন সময়ের দাবি বলে মনে করে সংগঠনটি।

চেম্বারের মতে, নিরাপত্তা মানদণ্ড ও নিয়মকানুন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন এবং দায়িত্বশীল সংস্থাগুলোর সমন্বিত নজরদারি নিশ্চিত করা গেলে এ ধরনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

সর্বশেষ খবর
ইসরায়েলের বিশ্বকাপ স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইতালি, মূল পর্বে ইংল্যান্ড 
শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে ট্রাকচাপায় প্রাণ গেলো জাবি শিক্ষার্থীর
কালি মুছে গেলেও জাল ভোটের সুযোগ নেই: নির্বাচন কমিশন
অস্ত্র মামলায় শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের বিচার শুরু
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
চীনের মরুতে সামুদ্রিক মাছ
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
