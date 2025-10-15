বাজারে জাল নোটের ছড়াছড়ি, সতর্ক থাকতে বললো বাংলাদেশ ব্যাংক

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে জাল নোটের বিস্তার ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায়ও খবর বেরিয়েছে, বিপুল পরিমাণ জাল নোট দেশের বাজারে প্রবেশ করেছে।
এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ জনগণের মধ্যে উদ্বেগ এবং সংশয় তৈরি হয়েছে।
এই অবস্থায় নগদ টাকার লেনদেনে জনসাধারণকে আরও বেশি সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। পাশাপাশি বড় অংকের লেনদেন ডিজিটাল মাধ্যমে সম্পন্ন করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স ও পাবলিকেশন্সের পরিচালক সাঈদা খানম সই করা বিবৃতিতে এই সতর্কবার্তা দেওয়া হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী জাল নোট তৈরি, বহন এবং লেনদেন সম্পূর্ণ অবৈধ। এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়মিতভাবে জাল নোটের বিস্তার রোধে তৎপর রয়েছে এবং জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।
নগদ লেনদেনে সতর্ক থাকার পরামর্শ
বাংলাদেশ ব্যাংক নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে জনগণকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে:
১. নোট যাচাই করুন: নোট গ্রহণের সময় নোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য যেমন জলছাপ, অসমতল ছাপা, নিরাপত্তা সূতা, রং পরিবর্তনশীল কালি এবং ক্ষুদ্র লেখা ইত্যাদি নিশ্চিতভাবে পরীক্ষা করতে হবে।
২. বড় লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে করুন: নগদ লেনদেনের পরিবর্তে চেক, মোবাইল ব্যাংকিং বা ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যবহার করা নিরাপদ।
৩. ডিজিটাল লেনদেনকে অগ্রাধিকার দিন: নগদ লেনদেন সীমিত করা এবং যতটা সম্ভব ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করা।
৪. সন্দেহজনক নোট শনাক্ত করুন এবং তথ্য দিন: যদি কোনও সন্দেহজনক নোট পাওয়া যায় বা এমন তথ্য জানা যায়, তবে তা অবিলম্বে নিকটস্থ পুলিশ স্টেশন অথবা জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ জানান।
আসল নোটের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে: https://www.bb.org.bd/en/index.php/currency/note। এছাড়া দেশের প্রতিটি ব্যাংক শাখায় আসল নোট শনাক্তকরণের জন্য ব্যানার ও পোস্টার স্থাপন করা হয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, নগদ লেনদেনে সতর্ক না হলে সাধারণ মানুষ জাল নোটের শিকার হতে পারেন। ব্যাংক ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়মিত অভিযান চালালেও জনগণের সচেতনতা অপরিহার্য। তাই বড় অংকের লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পাদন করা, নোট যাচাই করা এবং ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি।