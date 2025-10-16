X
পুঁজিবাজারে বস্ত্র খাতের কোম্পানি বাড়াতে সেমিনার করবে বিজিএমইএ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২১:২২আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২১:২২
বিজিএমইএ

দেশের পুঁজিবাজারের পরিধি সম্প্রসারণ ও বস্ত্র খাতের কোম্পানিকে তালিকাভুক্ত করার লক্ষ্যে সেমিনার আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছেন তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটির একটি প্রতিনিধিদল বিজিএমইএ সভাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এসব কথা বলেন।

মাহমুদ হাসান খান জানান, সেমিনারের মাধ্যমে সদস্য ও অংশীদারদের জন্য পুঁজিবাজারে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে। তিনি বলেন, ‘আমরা চাই পুঁজিবাজার আরও বড় হোক। আগ্রহী কোম্পানিগুলোকে তালিকাভুক্ত করার আগে বিজিএমইএ প্রাথমিক সার্টিফিকেট বা অনাপত্তি সনদ (এনওসি) দিতে পারে, যা যাচাই-বাছাই এবং মৌলিক ভিত্তি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’

ডিএসই চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে বলেন, ‘দেশের পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করে ব্যবসায় মূলধনের দীর্ঘমেয়াদি উৎস হিসেবে পরিণত করতে আমরা কাজ করছি। আমরা করপোরেট গভর্ন্যান্স ও ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার শক্তিশালী করার পাশাপাশি কোম্পানি ও বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও সহযোগিতা বাড়াচ্ছি।’

ডিএসই’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ আসাদুর রহমানও বিজিএমইএ সভাপতির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বলেন, ‘ডিএসই ও বিজিএমইএর সহযোগিতায় একটি সেমিনার আয়োজন করা যেতে পারে। যেখানে মূল বাজার, এসএমই বোর্ড ও অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে (এটিবি) লিস্টিং-এর সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা হবে এবং বস্ত্র খাতের কর্ণধারদের পুঁজিবাজারের প্রতি উৎসাহিত করা যাবে।’

উল্লেখ্য, সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএসই’র পরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, রিচার্ড ডি রোজারিও, মিনহাজ মান্নান ইমন, বিজিএমইএ’র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইনামুল হক খান ও ভাইস প্রেসিডেন্ট (ফাইন্যান্স) মিজানুর রহমানসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

বিষয়:
বিজিএমইএ
