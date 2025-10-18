X
শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য গেজেট প্রকাশ করলো এনবিআর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৩৬আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৩৬
এনবিআর ভবন (ফাইল ছবি)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়কর আইন, ২০২৩-এর অথেনটিক ইংলিশ টেক্সেট সরকারি গেজেটে প্রকাশ করেছে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) এসআরও নম্বর ৪০৪-ল’/২০২৫ এর মাধ্যমে প্রকাশিত এ গেজেটের মধ্য দিয়ে ইংরেজি সংস্করণটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হলো।

এনবিআর জানায়, বাংলা ভাষায় প্রণীত আয়কর আইন, ২০২৩ কার্যকর হওয়ার পর থেকেই বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এর সরকারি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ বাতিলের পর নতুন আইনের কেবল বাংলা সংস্করণ কার্যকর ছিল, ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল।

অফিসিয়াল ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের ফলে এখন দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আয়কর আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবেন বলে আশা করছে এনবিআর। এতে করদাতাদের আস্থা বৃদ্ধি, আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত এবং দ্ব্যর্থবোধকতা দূরীকরণে সহায়ক হবে।

এনবিআরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর অথেনটিক ইংলিশ টেক্সেট (Authentic English Text) প্রকাশের কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। অচিরেই এই দুটি আইনের ইংরেজি সংস্করণ সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হবে বলে আশা করছে সংস্থাটি।

রাজস্ব বোর্ডের মতে, এ পদক্ষেপের ফলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটবে এবং বাংলাদেশের করব্যবস্থা আরও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও বিনিয়োগবান্ধব রূপ পাবে।

/জিএম/আরকে/
বিষয়:
এনবিআর
সম্পর্কিত
প্রথম প্রান্তিকে রেকর্ড রাজস্ব আদায়তিন খাতেই নতুন মাইলফলক ছুঁয়েছে এনবিআর
দুর্নীতির অভিযোগে বেনাপোল কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা বরখাস্ত
গুলশান মার্কেটে ৪৪ দোকানের মধ্যে ই-রিটার্ন দেয় মাত্র ৩টি
সর্বশেষ খবর
শাহজালাল বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা সাময়িক স্থগিত
শাহজালাল বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা সাময়িক স্থগিত
সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা খাতে বাড়ছে চীনের প্রভাব
সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা খাতে বাড়ছে চীনের প্রভাব
নাচোল বিদ্রোহের কিংবদন্তি নেত্রী ইলা মিত্রের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন
নাচোল বিদ্রোহের কিংবদন্তি নেত্রী ইলা মিত্রের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন
শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ২০ ইউনিট
শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ২০ ইউনিট
সর্বাধিক পঠিত
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
জুলাই সনদ বাতিলের দাবিতে সংসদ ভবন এলাকায় বিক্ষোভ
জুলাই সনদ বাতিলের দাবিতে সংসদ ভবন এলাকায় বিক্ষোভ
হাতিরঝিল লেক থেকে প্রকৌশলীর মরদেহ উদ্ধার
হাতিরঝিল লেক থেকে প্রকৌশলীর মরদেহ উদ্ধার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media