বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য গেজেট প্রকাশ করলো এনবিআর

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়কর আইন, ২০২৩-এর অথেনটিক ইংলিশ টেক্সেট সরকারি গেজেটে প্রকাশ করেছে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) এসআরও নম্বর ৪০৪-ল’/২০২৫ এর মাধ্যমে প্রকাশিত এ গেজেটের মধ্য দিয়ে ইংরেজি সংস্করণটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হলো।
এনবিআর জানায়, বাংলা ভাষায় প্রণীত আয়কর আইন, ২০২৩ কার্যকর হওয়ার পর থেকেই বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এর সরকারি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ বাতিলের পর নতুন আইনের কেবল বাংলা সংস্করণ কার্যকর ছিল, ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল।
অফিসিয়াল ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের ফলে এখন দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আয়কর আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবেন বলে আশা করছে এনবিআর। এতে করদাতাদের আস্থা বৃদ্ধি, আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত এবং দ্ব্যর্থবোধকতা দূরীকরণে সহায়ক হবে।
এনবিআরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর অথেনটিক ইংলিশ টেক্সেট (Authentic English Text) প্রকাশের কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। অচিরেই এই দুটি আইনের ইংরেজি সংস্করণ সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হবে বলে আশা করছে সংস্থাটি।
রাজস্ব বোর্ডের মতে, এ পদক্ষেপের ফলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটবে এবং বাংলাদেশের করব্যবস্থা আরও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও বিনিয়োগবান্ধব রূপ পাবে।