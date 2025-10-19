সব বিমানবন্দরে অগ্নি-নিরাপত্তা জোরদারের তাগিদ

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। সংগঠনটি দেশের প্রধান এই বিমানবন্দরসহ সব বন্দর এলাকায় অগ্নি-নিরাপত্তা ও সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের তাগিদ দিয়েছে।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদ বলেন, বিমানবন্দর দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রবাহের অন্যতম কেন্দ্র। এখানে অগ্নিকাণ্ডের মতো ঘটনা শুধু পণ্য ক্ষতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি দেশের বাণিজ্য পরিবেশ ও বিদেশি উদ্যোক্তাদের আস্থার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
তিনি বলেন, ব্যবসায়ী সমাজ পণ্য আমদানি ও রফতানির জন্য শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে অধিকহারে ব্যবহার করে থাকে। এ ধরনের অগ্নিকাণ্ড স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক কার্যক্রমে অনিশ্চয়তা তৈরি করে; যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতেও বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।
ডিসিসিআই সভাপতি জানান, সাপ্তাহিক ছুটির কারণে শুক্র ও শনিবার কার্গো খালাস প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় অনেক আমদানি-রফতানিযোগ্য পণ্য ভিলেজে জমে ছিল। ফলে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বড় হতে পারে। তিনি দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান।
তাসকীন আহমেদ বলেন, দেশের ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে গতিশীল রাখতে কার্গো ভিলেজে ছুটির দিনেও পণ্য খালাস প্রক্রিয়া চালু রাখা দরকার। এতে বাণিজ্যিক প্রবাহে বাধা কমবে এবং উদ্যোক্তাদের আস্থা বাড়বে।
এছাড়া অগ্নিকাণ্ডে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে ডিসিসিআই সভাপতি সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।