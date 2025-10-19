X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
স্বর্ণের দাম বেড়ে ভরি ২ লাখ ১৭ হাজার ৩৮২ টাকা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:২৬আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:২৬
স্বর্ণের গহনা (ফাইল ফটো)

দেশের বাজারে স্বর্ণের দাম আবারও বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে স্বর্ণের সর্বোচ্চ দামের নতুন রেকর্ড হলো। দেশের সবচেয়ে ভালো মানের ২২ ক্যারেট স্বর্ণ প্রতি ভরির (১১.৬৬৪ গ্রাম) দাম এক হাজার ৫০ টাকা বাড়িয়ে ২ লাখ ১৭ হাজার ৩৮২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) জানিয়েছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি স্বর্ণের (পাকা স্বর্ণ) দাম বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন দাম প্রযোজ্য করা হয়েছে। নতুন এই দাম আগামীকাল সোমবার (২০ অক্টোবর) থেকে কার্যকর হবে।

রবিবার (১৯ অক্টোবর) বাজুসের ‘স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং’ সভায় এই মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

/জিএম/আরআইজে/
বিষয়:
সোনার দামবাজুস
