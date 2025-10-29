সঞ্চয়পত্র জালিয়াতি তদন্তে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কমিটি গঠন

জাতীয় সঞ্চয় অধিদফতরের এনএসসি (ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট) সিস্টেমে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের ঘটনার প্রকৃত তথ্য উদঘাটনে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়।
অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন, পরিকল্পনা ও টিডিএম) মো. হাসানুল মতিনকে প্রধান করে গঠিত এই কমিটিতে আরও রয়েছেন জাতীয় সঞ্চয় অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. রওশন আরা বেগম, অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. জিয়াউল আবেদীন, যুগ্মসচিব মোহাম্মদ রাশেদুল আমীন, বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন নির্বাহী পরিচালক, সিআইডির একজন উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের একজন যুগ্মসচিব।
জানা গেছে, কমিটিকে ১০ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে ঘটনার প্রকৃত কারণ ও দায়ীদের শনাক্ত করে শাস্তির সুপারিশের পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের জালিয়াতি রোধে করণীয়ও প্রস্তাব করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সম্প্রতি জাতীয় সঞ্চয় অধিদফতরের এনএসসি সার্ভার ব্যবহার করে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের একটি ঘটনা প্রকাশ্যে আসে।