শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
আবারও বাড়তে পারে সয়াবিন তেলের দাম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৫০আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৫০
সরকারের কাছে ভোজ্যতেলের দাম লিটারে আরও ১০ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা

আবারও বাড়তে পারে সয়াবিন ও পাম তেলের দাম। বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে সরকারের কাছে ভোজ্যতেলের দাম লিটারে আরও ১০ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে। তবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলছে, কোম্পানিগুলো তেলের দাম বাড়ানোর যে প্রস্তাব দিয়েছে, সেটা অনেক বেশি।

বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) এ বিষয়ে বৈঠক ডেকেছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে রবিবার বিকাল ৩টায় এ বৈঠক হতে পারে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন সূত্রে জানা গেছে, সরকার মনে করে প্রতি লিটারে ১০ টাকা বাড়ানো আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। ব্যবসায়ীদের এই প্রস্তাব সরকারের পক্ষ থেকে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন সাধারণত এ ধরনের পর্যালোচনাগুলো করে থাকে। পর্যালোচনা শেষে ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে।

জানা গেছে, দেশের ভোজ্যতেল পরিশোধন ও বিপণনকারীদের সংগঠন বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন এ দফায় সয়াবিন ও পাম অয়েলের দাম লিটারে ১০ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে।

এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘ব্যবসায়ীরা দাম বাড়ানোর যে প্রস্তাব দিয়েছে সেটা আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় অনেক বেশি। এটা আমরা পর্যালোচনা করছি, তারপর তাদের সঙ্গে সভা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

ব্যবসায়ীরা বলছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি টন সয়াবিন তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ১,২০০ ডলার ছুঁয়েছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে ১৮-২০ শতাংশের মতো তেলের দাম বেড়েছে। দাম বৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে পাম অয়েলেরও। যে কারণে এই দাম সমন্বয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

এর আগে গত ১৩ এপ্রিল সয়াবিন তেলের দাম ১৮৯ টাকা এবং পাম তেলের দাম ১৬৯ টাকা নির্ধারণ করে দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

ভোজ্যতেলসয়াবিন তেলবাণিজ্য মন্ত্রণালয়
