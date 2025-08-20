বাধ্যতামূলক ছুটিতেও অফিস করছেন বিএফআইইউ প্রধান

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেন, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত শাহীনুল ইসলাম ছুটিতে থাকবেন এবং প্রতিবেদন হাতে এলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এদিকে বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে দেখা গেছে, শাহীনুল নিয়মিত অফিসে উপস্থিত হয়ে কাজ করছেন। এতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অভ্যন্তরে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।
জানা গেছে, মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একদল কর্মকর্তা গভর্নরের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে শাহীনুলকে অবিলম্বে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানোর দাবি জানান।
এর আগে সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শাহীনুল ইসলামের একাধিক আপত্তিকর ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ভিডিওগুলোকে ভুয়া বলে দাবি করলেও, প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক সেগুলো সত্য বলে নিশ্চিত হয়।
এছাড়া বিতর্কিত পরিবহন ব্যবসায়ী এনা পরিবহনের মালিক খন্দকার এনায়েত উল্লাহর ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করার পরও সেই অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ১৯ কোটি টাকা উত্তোলনের সুযোগ দেন শাহীনুল ইসলাম। এ ঘটনায় অনৈতিক কিছু হয়েছে কিনা, তাও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে।