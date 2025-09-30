X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
কর্মানুমতির বিপরীতে নিরাপত্তা ছাড়পত্র এখন সম্পূর্ণ ডিজিটাল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪১আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪১
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কর্তৃক ইস্যু করা নতুন কর্মানুমতির বিপরীতে ‘নিরাপত্তা ছাড়পত্র’ কার্যক্রম আগামী ১ অক্টোবর থেকে সম্পূর্ণ অনলাইনে শুরু হতে যাচ্ছে। এখন থেকে বিদেশি বিনিয়োগকারী ও বিদেশি কর্মীরা তাদের কর্মানুমতির বিপরীতে নিরাপত্তা ছাড়পত্রের আবেদন বিডার ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) পোর্টালের মাধ্যমে (https://bidaquickserv.org/) জমা দিতে পারবেন।

সব বিদেশি বিনিয়োগকারী ও বিদেশি কর্মীকে কর্মানুমতির বিপরীতে নিরাপত্তা ছাড়পত্রের আবেদন আবশ্যিকভাবে বিডা ওএসএস পোর্টালের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। আবেদন যাচাইয়ের পর ২১ কার্যদিবসের মধ্যে কোনও আপত্তি না থাকলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র মঞ্জুর হয়েছে বলে গণ্য হবে। কর্মানুমতি গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর্মানুমতিতে উল্লেখিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিরাপত্তা ছাড়পত্রের আবেদন না করলে কর্মানুমতি বাতিল হয়ে যাবে।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিডা’র নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী বলেন, ‘নিরাপত্তা ছাড়পত্র ডিজিটাল হওয়ায় বিনিয়োগকারীরা এখন আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য সেবা পাবেন। আমরা বিশ্বাস করি, এই সংস্কার বাংলাদেশকে আরও বিনিয়োগবান্ধব করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সুবিধাকে বিবেচনায় নিয়ে এ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।’

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব নাসিমুল গনি বলেন, ‘ডিজিটালাইজড নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রক্রিয়া আন্তঃসংস্থাগত সমন্বয়কে শক্তিশালী করবে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য ভিসা ও কর্মানুমতি সংক্রান্ত সেবা আরও সহজ করবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিডার সঙ্গে নিয়মিত সমন্বয় চালিয়ে যাবে, যাতে সেবার মান ও কার্যকারিতা ক্রমাগত উন্নত হয়।’

গত ২ সেপ্টেম্বর বিডা’র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব আশিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব নাসিমুল গনির উপস্থিতিতে একটি আন্তঃসংস্থাগত বৈঠক বিডা’র প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত হয়। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর (ডিআইপি) ও আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত সংস্থাসমূহ এবং বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উচ্চপর্যায়ের এই বৈঠকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ভিসা নবায়ন ও ভিসা ফি প্রদানের প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন, নতুন বিনিয়োগবান্ধব ভিসা নীতিমালা চালু, ভিসা অন অ্যারাইভাল ফি অনলাইনে প্রদানের সুযোগ ও আন্তঃসংস্থাগত ইন্টারঅপারেবল ডেটাবেস তৈরির লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা আশা করা যাচ্ছে এই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

