বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশিদের অনলাইনে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক নয়

২০২৫-২৬ করবর্ষে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। নতুন বিশেষ আদেশে বলা হয়েছে— এই শ্রেণির করদাতারা চাইলে ই-রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন, তবে তা বাধ্যতামূলক নয়।
আয়কর আইন ২০২৩-এর ধারা ৩২৮(৪) অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, এনবিআরের বিশেষ আদেশের মাধ্যমে গত ৪ আগস্ট থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে।
অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা থেকে ছাড় পেয়েছেন—
৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের প্রবীণ করদাতারা। শারীরিকভাবে অক্ষম বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন করদাতা (সনদপত্র সাপেক্ষে)। বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতা। মৃত করদাতার পক্ষে আইনগত প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিক।
তবে এনবিআর বলেছে, এসব শ্রেণির করদাতারা ইচ্ছা করলে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। এছাড়া ই-রিটার্ন সিস্টেমে নিবন্ধন সমস্যার কারণে অন্য কোনও করদাতা অনলাইনে রিটার্ন দাখিলে অক্ষম হলে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারের কাছে যৌক্তিক কারণ উল্লেখ করে আবেদন করতে হবে। অতিরিক্ত বা যুগ্ম কর কমিশনারের অনুমোদনক্রমে তারা কাগজে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।