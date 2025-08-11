এনবিআরের দুই কর্মকর্তাকে বদলি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এক অফিস আদেশে বিসিএস (কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ) ক্যাডারের দুই কর্মকর্তাকে বদলি করে নতুন কর্মস্থলে পদায়ন করেছে। সোমবার (১১ আগস্ট) জারি করা অফিস আদেশ অনুযায়ী, উপ-কমিশনার মো. শামীম উল আলম এবং এইচ এম কবিরকে যথাক্রমে সিলেট ও রাজশাহী কমিশনারেটে পদায়ন করা হয়েছে।
মো. শামীম উল আলম সিলেট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটে দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া রাজশাহীতে যোগদান করবেন এইচ এম কবির।
উভয় কর্মকর্তাকে সোমবার (১১ আগস্ট) এনবিআর প্রধান কার্যালয় থেকে অবমুক্ত করে নতুন কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১ শাখায় যোগদানপত্রের অনুলিপি জমা দেওয়ার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পদায়নের তথ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও কর্মকর্তাদের অবগতির জন্য পাঠানো হয়েছে।
অফিস আদেশে উল্লেখিত অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব, বিভিন্ন কমিশনার ও ট্রেনিং অ্যাকাডেমির মহাপরিচালকসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্টদের কাছে তথ্য পাঠানো হয়েছে।
এই পদায়নের মাধ্যমে এনবিআর আরও দক্ষ ও জোরালো নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা সফল করতে কাজ করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।