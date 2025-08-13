X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি ৪৬.২ শতাংশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০২আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০২
ডলারের ছবি সংগৃহীত

বাংলাদেশে প্রবাসী আয়ে চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, চলতি আগস্ট মাসের প্রথম ১২ দিনে (১-১২ আগস্ট) বৈদেশিক মুদ্রা হিসেবে দেশে এসেছে ১ হাজার ৫৪ মিলিয়ন (১০৫৪ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার। গত বছরের একই সময়ে এই অঙ্ক ছিল ৭২১ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, এক বছরে প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪৬ দশমিক ২ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী— শুধু ১২ আগস্ট একদিনেই দেশে এসেছে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

এছাড়া, চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে ১২ আগস্ট পর্যন্ত দেশে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ৩ হাজার ৫৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে (জুলাই ২০২৪ থেকে ১২ আগস্ট ২০২৪) ছিল ২ হাজার ৬৩৫ মিলিয়ন ডলার। ফলে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এ সময়ে প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩৪ শতাংশ।

বিশ্লেষকদের মতে, হুন্ডি নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ, প্রণোদনা সুবিধা এবং বৈধ চ্যানেলের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণে উৎসাহ দেওয়ায় প্রবাসী আয় বৃদ্ধির এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

 

বিষয়:
রেমিট্যান্সপ্রবাসী
