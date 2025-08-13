X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সাবেক ৩ গভর্নর ও ছয় ডেপুটির ব্যাংক হিসাব তলব

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৮আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৮
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সাবেক তিন গভর্নর ও ছয় ডেপুটি গভর্নরের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এসব অ্যাকাউন্টের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

তিন সাবেক গভর্নর হলেন— ড. আতিউর রহমান, ফজলে কবির ও আব্দুর রউফ তালুকদার। বিগত সাড়ে ১৫ বছরের আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্বে ছিলেন। এ সময়ে ব্যাংক খাতে বড় ধরনের অনিয়ম, ঋণ জালিয়াতি ও অর্থপাচারের অভিযোগ ওঠে।

ড. আতিউর রহমানের মেয়াদে সোনালী ব্যাংকের হলমার্ক কেলেঙ্কারি, বেসিক ব্যাংকের জালিয়াতি এবং ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার পর তিনি পদত্যাগ করেন।

তারপর গভর্নরের দায়িত্ব নেন সাবেক অর্থসচিব ফজলে কবির। ২০১৭ সালের শুরুতে তার অনুমোদনেই এস আলম গ্রুপ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। তার সময়ে খেলাপি ঋণ গোপন, সুদহার ৯ শতাংশে নির্ধারণ এবং নামমাত্র অর্থ পরিশোধে খেলাপি অব্যাহতির নীতি চালু হয়, যা থেকে অনেক ব্যবসায়ী টাকা বিদেশে পাচার করেন।

শেষ দিকে গভর্নর হন আরেক সাবেক অর্থ সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার। মাত্র দুই বছরের মেয়াদে তিনি খেলাপিদের জন্য বড় ছাড় দিয়ে নতুন ঋণনীতিমালা প্রণয়ন করেন। তার আমলে এস আলম গ্রুপের ব্যাংকগুলোতে বিপুল পরিমাণ অর্থ মুদ্রণ করে ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়, যা পরবর্তী সময়ে উত্তোলন করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তিনি আত্মগোপনে চলে যান।

এদিকে, যাদের ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে, সেই ছয় সাবেক ডেপুটি গভর্নর হলেন— সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী (এসকে সুর), মাসুদ বিশ্বাস, এসএম মনিরুজ্জামান, আবু হেনা মোহাম্মদ রাজী হাসান, কাজী ছাইদুর রহমান ও আবু ফরাহ মোহাম্মদ নাছের।

এদের মধ্যে এসকে সুর চৌধুরী ও মাসুদ বিশ্বাস বর্তমানে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় কারাগারে আছেন। অভিযোগ রয়েছে, এসএম মনিরুজ্জামান দায়িত্বে থাকার সময় ব্যাংক পরিদর্শন কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। রাজী হাসানের সময়ে অর্থপাচার হলেও তিনি প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেননি। কাজী ছাইদুর রহমান ডলার বাজারে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি এবং আবু ফরাহ নাছের ঋণনীতির শিথিলতার মাধ্যমে ব্যাংক খাতকে বিপর্যস্ত করার অভিযোগে অভিযুক্ত।

বিষয়:
বাংলাদেশ ব্যাংক
