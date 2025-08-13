X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
এনবিআরের আকবর হোসেনকে ব্রাসেলসে মিনিস্টার (কাস্টমস) পদে নিয়োগ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ আগস্ট ২০২৫, ২২:১১আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২২:১১
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) মূল্য সংযোজন কর নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আকবর হোসেনকে ব্রাসেলসে মিনিস্টার (কাস্টমস) পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বুধবার (১৩ আগস্ট) এনবিআরের কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১ শাখা থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বিসিএস (কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ) ক্যাডারের কর্মকর্তা মোহাম্মদ আকবর হোসেন (পরিচিতি নং ৩০০০০৮১) বর্তমানে এনবিআরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাকে মূল্য সংযোজন কর নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর, ঢাকা থেকে বদলি করে ব্রাসেলসে মিনিস্টার (কাস্টমস) হিসেবে ন্যস্ত করা হয়েছে।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ প্রজ্ঞাপন অনস্বার্থে জারি করা হয়েছে এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে জানানো হয়।

এ সংক্রান্ত অনুলিপি সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ; এনবিআরের বিভিন্ন সদস্য; কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রাইব্যুনাল; স্থায়ী প্রতিনিধি, ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন (ব্রাসেলস); কাস্টমস হাউস, বিভিন্ন কাস্টমস ও ভ্যাট কমিশনারেটসহ সংশ্লিষ্ট দফতরে পাঠানো হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে সই করেছেন এনবিআরের দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১) মোহাম্মদ আবুল মনসুর।

 

