আরও ৯ কর কমিশনার বদলি

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (কর-২ শাখা) বিসিএস (কর) ক্যাডারের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়নের প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন রবিবার (১৭ আগস্ট) জারি করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, কর কমিশনার মোহাম্মাদ আবদুস শহীদ কবীরকে কর অঞ্চল-১, ঢাকা থেকে বদলি করে ট্যাকসেস আপিলাত ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে ঢাকা পদায়ন করা হয়েছে। একইভাবে কর অঞ্চল-১৫, ঢাকার কর কমিশনার সৈয়দ জাকির হোসেনকেও ট্যাকসেস আপিলাত ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।
এছাড়া কর কমিশনার মো. শাহীন আক্তার হোসেনকে কর অঞ্চল-৫, চট্টগ্রাম থেকে বদলি করে ট্যাকসেস আপিলাত ট্রাইব্যুনালের দ্বৈত বেঞ্চ, চট্টগ্রামে সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কর কমিশনার মো. শহীদুল ইসলামকে কর অঞ্চল-নারায়ণগঞ্জ থেকে বদলি করে ট্যাকসেস আপিলাত ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।
কর অঞ্চল-১৫, ঢাকার কর কমিশনার মোহাম্মদ বজলুর রহমান খান এবং কর অঞ্চল-১৬, ঢাকার কর কমিশনার আসমা দিনা গনিকে ট্যাকসেস আপিলাত ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।
এছাড়া কর অঞ্চল-রাজশাহীর কর কমিশনার মো. আব্দুস সবুর খানকে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকায় সদস্য হিসেবে এবং কর অঞ্চল-২১, ঢাকার কর কমিশনার রুখসানা হককে ট্যাকসেস আপিলাত ট্রাইব্যুনালের দ্বৈত বেঞ্চ, চট্টগ্রামে (চলতি দায়িত্ব) পদায়ন করা হয়েছে।
কর কমিশনার (চলতি দায়িত্ব) মো. মহিদুল ইসলামকে কর অঞ্চল-রংপুর থেকে বদলি করে ট্যাকসেস আপিলাত ট্রাইব্যুনালের দ্বৈত বেঞ্চ, রংপুরে সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হয়েছে এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।