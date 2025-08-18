X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জুলাইয়ে ১২ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পে এক টাকাও খরচ করা যায়নি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৮আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৮
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

চলতি অর্থবছরের শুরুতেই উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ধাক্কা লেগেছে। সদ্য সমাপ্ত জুলাই মাসে ১২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এক টাকাও খরচ করতে পারেনি তাদের উন্নয়ন প্রকল্পে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

তথ্য অনুযায়ী, এ ১২ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতায় মোট ১৩০টি প্রকল্পে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু মাসজুড়ে কোনও ব্যয় হয়নি। যেসব মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ব্যয়ে পিছিয়ে রয়েছে সেগুলো হলো— পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, পার্বত্যবিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইএমইডি নিজেই, সরকারি কর্ম কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং সংসদবিষয়ক সচিবালয়।

সবচেয়ে বড় বরাদ্দ রয়েছে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য। এ মন্ত্রণালয়ের ৫৯টি প্রকল্পে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৮ হাজার ১৯০ কোটি টাকা। কিন্তু জুলাইয়ে ব্যয়ের অগ্রগতি ছিল শূন্য। একইভাবে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের ১৪টি প্রকল্পে বরাদ্দ ৪ হাজার ৮০৯ কোটি টাকা, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ছয়টি প্রকল্পে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা— তবু কোথাও ব্যয়ের হিসাব নেই।

আট বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন বাস্তবায়ন

আইএমইডি জানিয়েছে, জুলাই মাসে সামগ্রিকভাবে এডিপি বাস্তবায়নের হার দাঁড়িয়েছে মাত্র ০.৬৯ শতাংশে। এটি গত আট বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। চলতি অর্থবছরের শুরুতে মোট খরচ হয়েছে মাত্র ১ হাজার ৬৪৪ কোটি টাকা, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ১ হাজার ৩০০ কোটি টাকা কম।

চলতি অর্থবছরে সরকার ২ লাখ ৩৮ হাজার ৬৯৫ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) হাতে নিয়েছে। এর আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে ১ হাজার ১৯৮টি প্রকল্প।

 একনেক সভা শেষে পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেন, “জুলাইয়ে ১ শতাংশেরও কম এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। গতবারের মতো এবারও কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।”

 

/জিএম/এপিএইচ/
বিষয়:
মন্ত্রণালয়উন্নয়নপ্রকল্প
সম্পর্কিত
একনেকে ৭ হাজার ৭১২ কোটি টাকার ১১ প্রকল্প অনুমোদন
কফি ও কাজুবাদাম প্রকল্পের ক‌য়েক কোটি টাকা পি‌ডির পকে‌টে
আমার তিন মন্ত্রণালয়ে ৪৫ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করেছি: উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণ ২০ আগস্ট
শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণ ২০ আগস্ট
জবির এক বিভাগ থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি অপসারণ করলো ছাত্রদল
জবির এক বিভাগ থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি অপসারণ করলো ছাত্রদল
রামপুরায় তেলের লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু
রামপুরায় তেলের লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু
র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে চুয়েটের ১০ শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ
র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে চুয়েটের ১০ শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ
সর্বাধিক পঠিত
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
বিধবা নারীর সংবাদ সম্মেলন‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
চট্টগ্রাম নগরীর সড়কে প্রাণ হারালেন ৫ জন
চট্টগ্রাম নগরীর সড়কে প্রাণ হারালেন ৫ জন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media