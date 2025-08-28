বর্তমান মূল্যস্ফীতি অর্থনীতির জন্য স্বস্তিদায়ক নয়: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ আখতার হোসেন বলেছেন, দেশে মূল্যস্ফীতি এখনও ৮-৯ শতাংশের ঘরে অবস্থান করছে, যা অর্থনীতির জন্য স্বস্তিদায়ক নয়। এ অবস্থায় যত দ্রুত সম্ভব মূল্যস্ফীতি ৩-৪ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে কঠোর আর্থিকনীতি অব্যাহত থাকবে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাজধানীতে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই) আয়োজিত ‘বাংলাদেশ মান্থলি ম্যাক্রোইকোনোমিক ইনসাইট’ শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।
ড. আখতার হোসেন বলেন, “আমাদের লক্ষ্য শুধু মূল্যস্ফীতি কমানো নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে সেটিকে টেকসইভাবে ৩-৪ শতাংশে ধরে রাখা। এজন্য সুদহার নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রানীতি শৃঙ্খলা এবং সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।”
তিনি আরও বলেন, “শুধু স্থানীয় সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করে বড় বিনিয়োগ সম্ভব নয়। তাই বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এখন সময়ের দাবি। এজন্য ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে।”
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিআরআই-এর নির্বাহী পরিচালক ড. খুরশীদ আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ড. আহমেদ আহসান। আলোচক হিসেবে অংশ নেন— জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মো. নাসির উদ্দিন, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী (পারভেজ) এবং ব্যবসায়ী নেতা হাবিবুল্লাহ এন. করিম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিআরআই-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. আশিকুর রহমান।