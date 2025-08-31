X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঘুরে দাঁড়াতে দুই বছর সময় চায় এক্সিম ব্যাংক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৭আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৭
এক্সিম ব্যাংক

শরিয়াহভিত্তিক পাঁচ ব্যাংকের একীভূতকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে আয়োজিত শুনানিতে অংশ নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য আরও দুই বছরের সময় চেয়েছে এক্সিম ব্যাংক।

রবিবার (৩১ আগস্ট) অনুষ্ঠিত শুনানিতে ব্যাংকের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম স্বপন জানান, “দুই বছর সময় দিলে এক্সিম ব্যাংক ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। ইতোমধ্যে কুঋণ আদায় ও খেলাপি ঋণ কমাতে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।”

কেন্দ্রীয় ব্যাংক শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকগুলোর একীভূতকরণে টানা পাঁচ দিনের শুনানির আয়োজন করেছে। এর মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর মূলধন, তারল্য সহায়তা, খেলাপি ঋণ, নগদ সংরক্ষণ অনুপাত (সিআরআর) ও প্রভিশন ঘাটতির সর্বশেষ চিত্র উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম দিন এক্সিম ব্যাংকের পর্ষদ উপস্থিত হয়ে একীভূতকরণের বিপক্ষে তাদের অবস্থান জানায়। ব্যাংকটির দাবি, সময় পেলে তারা নিজেরাই আর্থিক সংকট মোকাবিলা করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে সক্ষম হবে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর অসুস্থ থাকায় এদিন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়নি।

আগামী চার দিনে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংক একীভূতকরণের বিষয়ে চূড়ান্ত প্রক্রিয়া শুরু করবে।

 

/জিএম/এপিএইচ/
বিষয়:
এক্সিম ব্যাংক
সম্পর্কিত
এক্সিম ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত এমডি আখতার হোসেনের পদত্যাগ
এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম কারাগারে
গুলশানে ভবনে ডাকাতির চেষ্টা, স্থানীয়রা ঘিরে রাখার পর আটক ১০
সর্বশেষ খবর
অতিরিক্ত ডিআইজি গাজী মোজাম্মেল দম্পতির সম্পদের হিসাব চেয়ে দুদকের নোটিশ
অতিরিক্ত ডিআইজি গাজী মোজাম্মেল দম্পতির সম্পদের হিসাব চেয়ে দুদকের নোটিশ
মুন্সীগঞ্জে সেপটিক ট্যাংকে নেমে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু
মুন্সীগঞ্জে সেপটিক ট্যাংকে নেমে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু
রাশিয়ার গভীরে হামলার পরিকল্পনা করছে ইউক্রেন: জেলেনস্কি
রাশিয়ার গভীরে হামলার পরিকল্পনা করছে ইউক্রেন: জেলেনস্কি
পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে সরকারকে আইনি নোটিশ
পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে সরকারকে আইনি নোটিশ
সর্বাধিক পঠিত
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক গণিতের প্রধান পরীক্ষক
সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক গণিতের প্রধান পরীক্ষক
নুরের সুস্থতা জাতীয় পার্টির ‘সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি’, অপেক্ষায় জিএম কাদের
নুরের সুস্থতা জাতীয় পার্টির ‘সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি’, অপেক্ষায় জিএম কাদের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media