ঘুরে দাঁড়াতে দুই বছর সময় চায় এক্সিম ব্যাংক

শরিয়াহভিত্তিক পাঁচ ব্যাংকের একীভূতকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে আয়োজিত শুনানিতে অংশ নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য আরও দুই বছরের সময় চেয়েছে এক্সিম ব্যাংক।
রবিবার (৩১ আগস্ট) অনুষ্ঠিত শুনানিতে ব্যাংকের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম স্বপন জানান, “দুই বছর সময় দিলে এক্সিম ব্যাংক ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। ইতোমধ্যে কুঋণ আদায় ও খেলাপি ঋণ কমাতে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।”
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকগুলোর একীভূতকরণে টানা পাঁচ দিনের শুনানির আয়োজন করেছে। এর মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর মূলধন, তারল্য সহায়তা, খেলাপি ঋণ, নগদ সংরক্ষণ অনুপাত (সিআরআর) ও প্রভিশন ঘাটতির সর্বশেষ চিত্র উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।
প্রথম দিন এক্সিম ব্যাংকের পর্ষদ উপস্থিত হয়ে একীভূতকরণের বিপক্ষে তাদের অবস্থান জানায়। ব্যাংকটির দাবি, সময় পেলে তারা নিজেরাই আর্থিক সংকট মোকাবিলা করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে সক্ষম হবে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর অসুস্থ থাকায় এদিন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়নি।
আগামী চার দিনে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংক একীভূতকরণের বিষয়ে চূড়ান্ত প্রক্রিয়া শুরু করবে।