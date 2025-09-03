৩৯২ কোটি টাকার ঋণ পরিশোধ করায় এক্সিম ব্যাংকের বিরুদ্ধে ঋণ খেলাপির মামলা প্রত্যাহার করেছেন ব্যাংক এশিয়া।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকার পাঁচ নম্বর অর্থঋণ আদালতের বিচারক মুজাহিদুর রহমানের আদালতে ঋণ পরিশোধের বিষয়টি জানায় বাদীপক্ষ ব্যাংক এশিয়া। একইসঙ্গে এক্সিম ব্যাংকের বিরুদ্ধে করা মামলাটি প্রত্যাহারের জন্যও আবেদন করা হয়। শুনানি শেষে আদালত মামলাটি প্রত্যাহারের আদেশ দেন।
সংশ্লিষ্ট আদালতের পেশকার মো. ইমরুল এতথ্য নিশ্চিত করেন।
এরআগে, গত ৪ আগস্ট একই আদালত এক্সিম ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ক্রোক করার নির্দেশ দেন। এ আদেশের পর গত ২৭ আগস্ট ব্যাংক এশিয়ার মোট ৩৯২ কোটি ২১ লাখ টাকা পরিশোধ করে এক্সিম ব্যাংক।
মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের তারল্য সংকট সামাল দিতে ব্যাংক এশিয়া ব্যাংক থেকে ৩৫০ কোটি টাকা ধার নিয়েছিল এক্সিম ব্যাংক। ওই ঋণের সুদসহ লভ্যাংশ দাঁড়ায় আরও ৪২ কোটি ২১ লাখ টাকা। কিন্তু সংকট না কাটায় মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও ওই টাকা পরিশোধ করতে পারেনি ব্যাংকটি। ওই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট আদালতের দ্বারস্ত হয় ব্যাংক এশিয়া।