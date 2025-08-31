X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আগস্টের ৩০ দিনে প্রবাসী আয় এলো ২৭ হাজার কোটি টাকা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৭আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৭
ডলারের ছবি সংগৃহীত

প্রবাসী আয় প্রবাহে ধারাবাহিক উল্লম্ফন অব্যাহত রয়েছে। সদ্য সমাপ্ত আগস্ট মাসের ৩০ দিনে দেশে ২.২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে— যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২৭ হাজার ২০০ কোটি (প্রতি ডলার ১২২ টাকা)। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

আগস্টের শেষ তিন দিনেই (২৮-৩০ আগস্ট) প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ১৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত বছরের একই সময়ে (অগাস্ট ২০২৪) রেমিট্যান্স এসেছিল ২.১৮ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি অর্থবছরের (২০২৫-২৬) প্রথম দুই মাসে (জুলাই-আগস্ট) দেশে এসেছে মোট ৪.৭০ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এই অঙ্ক ছিল ৪.১০ বিলিয়ন ডলার। ফলে দুই মাসে প্রবাহ বেড়েছে প্রায় ১৪.৮ শতাংশ।

এর আগে, গত জুলাই মাসে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছিলেন ২.৪৮ বিলিয়ন ডলার, যা টাকায় দাঁড়ায় প্রায় ৩০ হাজার ২৩০ কোটি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান, ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রবাসী আয়ের এই প্রবাহে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে স্বস্তি ফিরেছে। হুন্ডি প্রতিরোধে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ, প্রবাসী আয়ে প্রণোদনা এবং ব্যাংকিংসেবার উন্নতির কারণেই ধারাবাহিকভাবে রেমিট্যান্স বাড়ছে।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, প্রবাসী আয় বৃদ্ধি দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনার পাশাপাশি ডলারের সরবরাহেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

 

/জিএম/এপিএইচ/
বিষয়:
রেমিট্যান্সপ্রবাসী
সম্পর্কিত
রিজার্ভ বাড়লেও টাকার মান কেন দুর্বল 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা ও অবস্থান জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট
‘সরকারের ন্যূনতম দায়িত্ববোধ থাকলে প্রবাসীদের জন্য বেশি কাজ করা উচিত’
সর্বশেষ খবর
৮৯ মিনিটের গোলে আবার ব্রাইটনের মাঠে হারলো ম্যানসিটি
৮৯ মিনিটের গোলে আবার ব্রাইটনের মাঠে হারলো ম্যানসিটি
স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করতে চায় চীন: রাষ্ট্রদূত
স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করতে চায় চীন: রাষ্ট্রদূত
১১ লাখ ডলার মূল্যের বাগদানের আংটি দেখালেন দুবাইয়ের রাজকুমারী মহরা
১১ লাখ ডলার মূল্যের বাগদানের আংটি দেখালেন দুবাইয়ের রাজকুমারী মহরা
জাতীয় পার্টি ব্যান করার চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যাবে: ব্যারিস্টার শামীম হায়দার
জাতীয় পার্টি ব্যান করার চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যাবে: ব্যারিস্টার শামীম হায়দার
সর্বাধিক পঠিত
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
কুড়িগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনবিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তামিম!
নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তামিম!
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media