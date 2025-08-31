আগস্টের ৩০ দিনে প্রবাসী আয় এলো ২৭ হাজার কোটি টাকা

প্রবাসী আয় প্রবাহে ধারাবাহিক উল্লম্ফন অব্যাহত রয়েছে। সদ্য সমাপ্ত আগস্ট মাসের ৩০ দিনে দেশে ২.২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে— যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২৭ হাজার ২০০ কোটি (প্রতি ডলার ১২২ টাকা)। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।
আগস্টের শেষ তিন দিনেই (২৮-৩০ আগস্ট) প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ১৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত বছরের একই সময়ে (অগাস্ট ২০২৪) রেমিট্যান্স এসেছিল ২.১৮ বিলিয়ন ডলার।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি অর্থবছরের (২০২৫-২৬) প্রথম দুই মাসে (জুলাই-আগস্ট) দেশে এসেছে মোট ৪.৭০ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এই অঙ্ক ছিল ৪.১০ বিলিয়ন ডলার। ফলে দুই মাসে প্রবাহ বেড়েছে প্রায় ১৪.৮ শতাংশ।
এর আগে, গত জুলাই মাসে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছিলেন ২.৪৮ বিলিয়ন ডলার, যা টাকায় দাঁড়ায় প্রায় ৩০ হাজার ২৩০ কোটি।
বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান, ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রবাসী আয়ের এই প্রবাহে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে স্বস্তি ফিরেছে। হুন্ডি প্রতিরোধে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ, প্রবাসী আয়ে প্রণোদনা এবং ব্যাংকিংসেবার উন্নতির কারণেই ধারাবাহিকভাবে রেমিট্যান্স বাড়ছে।
অর্থনীতিবিদরা বলছেন, প্রবাসী আয় বৃদ্ধি দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনার পাশাপাশি ডলারের সরবরাহেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।