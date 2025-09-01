X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মকানুন সহজ করার পরামর্শ উপদেষ্টার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২০আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২০
শেখ বশিরউদ্দীন (ফাইল ফটো)

বাণিজ্য সম্পর্কিত অপ্রয়োজনীয় প্রবিধানগুলোকে খুঁজে বের করে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মকানুন পর্যালোচনার মাধ্যমে বাণিজ্য সহজীকরণ নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) ঢাকার বিয়াম ফাউন্ডেশন মাল্টিপারপাস হলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ন্যাশনাল ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন কমিটির (এনটিএফসি) নবম সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান।

সভায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান খান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মইনুল খান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. নাজনীন কাওসার, এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক হাফিজুর রহমান, ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান  আবদুর রহিম খান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ) আয়েশা আক্তারসহ কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, বাণিজ্য সহজ করার মাধ্যমে আমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবো এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করবো— যার মাধ্যমে আমাদের বাণিজ্যের পরিমাণ এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়বে।

তিনি বলেন, আমরা একটি দক্ষ ট্রেড রেজিম চাই, যার মাধ্যমে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির ব্যাপক উন্নতি ঘটবে এবং যা সম্পদের সুষম বণ্টনের ক্ষেত্রেও বড় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।

শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, আমরা অবশ্যই ট্যাক্স ফাঁকি কমাতে চাই, একইসঙ্গে আমরা দক্ষতার বিকাশ চাই। কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম অটোমেশন হচ্ছে, এতে আমদানি-রফতানি সহজ হবে।

 

/এসআই/এপিএইচ/
বিষয়:
বাণিজ্য উপদেষ্টাশেখ বশিরউদ্দীন
