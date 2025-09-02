X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নগদের সাবেক এমডি তানভীর মিশুকসহ ১৩ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৯আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৯
তানভীর মিশুক (ফাইল ফটো)

মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রতিষ্ঠান নগদ-এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর আহমেদ মিশুকসহ ১৩ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দেশের সব ব্যাংকে পাঠানো নির্দেশনায় জানানো হয়, বেতন অ্যাকাউন্ট ছাড়া সংশ্লিষ্টদের অন্য সব ধরনের লেনদেন স্থগিত রাখতে হবে। একইসঙ্গে এসব ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট খোলার ফরম, কেওয়াইসি নথি এবং লেনদেনের বিস্তারিত বিবরণ বিএফআইইউতে পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জব্দ হওয়া ব্যাংক হিসাবধারীদের মধ্যে তানভীর মিশুকের বাবা মো. ওবায়েদুল্ল্যাহ পনির ও মা নাহিদ আক্তার রয়েছেন। এ ছাড়া তালিকায় আছেন সাদাফ রোকসানা, রোকসানা কাশেম টুম্পা, মো. সাফায়েত আলম, মো. তাওফিকুর রহমান, মারুফুল ইসলাম ঝলক, মোহাম্মদ আমিনুল হক, ফকির বেদার উদ্দিন আহমেদ, তৈফুর রহমান, মুশফিকুর রহমান ফকির এবং তারেক হাসান সরদার।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি দুদক নগদের সাবেক এমডি তানভীর মিশুকসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় সংশ্লিষ্টদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হলো।

 

/জিএম/এপিএইচ/
বিষয়:
নগদ
সম্পর্কিত
নগদে বিনিয়োগকারী খুঁজতে বিজ্ঞপ্তি দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক
রাজধানীতে ‘নগদ’ এজেন্টের কোটি টাকা ছিনতাই
নগদের সাবেক এমডি মিশুকসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা
সর্বশেষ খবর
বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস শিক্ষা উপদেষ্টার
বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস শিক্ষা উপদেষ্টার
সরকারি চাল খোলা বাজারে বিক্রির অভিযোগে বিএনপি নেতা গ্রেফতার
সরকারি চাল খোলা বাজারে বিক্রির অভিযোগে বিএনপি নেতা গ্রেফতার
উত্তরায় ত্রিমুখী সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
উত্তরায় ত্রিমুখী সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
অভিনয় 
ধারাবাহিক উপন্যাস।। পর্ব—৭অভিনয় 
সর্বাধিক পঠিত
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media