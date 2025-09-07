X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
৬ দিনে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স এলো ৬২৯৫ কোটি টাকা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১০আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১০
ডলার (ছবি: সংগৃহীত)

চলতি মাসের প্রথম ছয় দিনে দেশের ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স এসেছে ৫১ কোটি ৬০ লাখ ডলার, যা স্থানীয় মুদ্রায় হিসাব করলে দাঁড়ায় প্রায় ৬ হাজার ২৯৫ কোটি ২০ লাখ টাকা।

রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান জানান, ২০২৪ সালের একই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছে ৫৫ কোটি ৬০ লাখ ডলার। অর্থাৎ চলতি বছর ছয় দিনে আসা রেমিট্যান্স আগের বছরের তুলনায় ৪ কোটি ডলার কম।

তবে চলতি অর্থবছরের (২০২৫-২৬) শুরুর মাস জুলাই থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রবাসীরা মোট ৫৪১ কোটি ৬০ লাখ ডলার পাঠিয়েছেন, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে (৪৬৯ কোটি ৪০ লাখ ডলার) তুলনায় ৭২ কোটি ২০ লাখ ডলার বেশি। এতে রেমিট্যান্স প্রবাহের বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৫.৪ শতাংশ।

একই প্রতিবেদনে জানানো হয়, জুলাইয়ে দেশে এসেছে ২৪৭ কোটি ৭৯ লাখ ডলার, যা স্থানীয় মুদ্রায় প্রায় ৩০ হাজার ২৩৯ কোটি টাকা এবং আগস্ট মাসে রেমিট্যান্স এসেছে ২৪২ কোটি ২০ লাখ ডলার বা ২৯ হাজার ৫৪৮ কোটি ৪০ লাখ টাকা।

বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকার ঘোষিত প্রণোদনা এবং প্রবাসী আয়ের পথ সহজ করার পদক্ষেপের কারণে রেমিট্যান্স প্রবাহ ইতিবাচক ধারায় রয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবাসী আয় সর্বমোট ৩০.৩৩ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ২৬.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। মাসভিত্তিক হিসাবে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে মার্চে ৩২৯ কোটি ডলার, যা ওই বছরের রেকর্ড।

রেমিট্যান্সপ্রবাসী
এক্সচেঞ্জ রেটের যাঁতাকলে প্রবাসীরাবছরে ১৬ হাজার কোটি টাকা রেমিট্যান্স হারাচ্ছে বাংলাদেশ
পল্লী বিদ্যুৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অবশ্যই সুষ্ঠু হবে: আদিলুর রহমান
হামাসকে আত্মসমর্পণের আহ্বান ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর  
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
ধানক্ষেতে হাত-পা ও মাথাবিহীন লাশ, পরিচয় জানা যায়নি
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
